Festivalul românesc „La obârșii, la izvor”, în Ungaria, ediția a XVI-a.

Duminică, 13 octombrie 2025, la Centrul Cultural din cadrul Liceului „Nicolae Bălcescu” din Gyula (LNB), în organizarea Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria (EORU), cu binecuvântarea și în prezența Preasfințitului Părinte Siluan, s-a desfășurat cea de-a XVI-a ediție a Festivalului de păstrare și promovare a tradițiilor populare românești, intitulat „La obârșii, la izvor”.

La manifestări au participat Daniel Banu, consul general al României la Gyula; Florin Trandafir Vasiloni, consulul general al României la Szeged; Gheorghe Cozma, preşedintele Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria (AŢRU), alte oficialităţi, ş.a.

Festivalul, devenit deja tradiție, prezintă anual cultura și tradițiile populare românești din câte un județ din România, cu zonele lui folclorice, pentru publicul românesc din Ungaria, provenind în special de la parohiile EORU.

Ediția din acest an a fost organizată împreună cu artiști din judeţul Arad, veniți la Gyula prin sprijinul Consiliului Județean Arad. Ca de fiecare dată, manifestarea culturală a fost precedată de Sfânta Liturghie Arhierească, săvârșită în Catedrala Episcopală „Sf. Nicolae” din Gyula, de către pS Emilian Crișanul, episcopul bicar ar Arhiepiscopiei Aradului, alături de PS Părinte Siluan, împreună cu un sobor format din preoţi din Ungaria şi România.

PS Siluan a adus mulțumiri celor care au sprijinit financiar desfășurarea evenimentelor: Fundației „Gabriel Bethlen” de la Budapesta, Consiliului Județean Arad, precum și Liceului „Nicolae Bălcescu” din Gyula.

Programul artistic al zilei s-a ținut după amiază, pe scena Centrului Cultural al LNB și a cuprins dansuri şi cântece populare, interpretate de tineri soliști şi dansatori din Arad.