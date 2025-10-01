FINANȚE. Colegiul Prefectural a analizat schimbările fiscale și bugetare: noi reguli privind impozitele, contribuțiile sociale și TVA

Prefectul Altfatter Tamás a prezidat ședința în cadrul căreia Administrația Județeană a Finanțelor Publice Satu Mare a prezentat modificările legislative cu impact major asupra mediului economic și asupra persoanelor fizice

La sediul Instituției Prefectului Județul Satu Mare s-a desfășurat ședința Colegiului Prefectural, prezidată de prefectul Altfatter Tamás, alături de subprefecții Ioan Tibil și Romeo Pop și secretarul general Cosmin Dorle. În cadrul întâlnirii, Ioan Șipoș, șef administrație, a prezentat sinteza activității Administrației Județene a Finanțelor Publice și principalele noutăți legislative introduse prin Legea nr. 141/2025 și Ordonanța Guvernului nr. 22/2025.

Impozite pe profit și dividende mai mari

Una dintre cele mai importante schimbări legislative vizează impozitul pe dividende, care va crește de la 10% la 16% începând cu 1 ianuarie 2026. Această cotă se aplică dividendelor distribuite între persoane juridice, celor plătite persoanelor fizice și celor transferate către nerezidenți.

Excepția o reprezintă dividendele distribuite în baza situațiilor financiare interimare pe anul 2025, pentru care rămâne valabilă cota de 10%.

De asemenea, instituțiile de credit vor suporta un impozit suplimentar dublat, de la 2% la 4%, aplicat la cifra de afaceri, începând cu 1 iulie 2025.

Schimbări pentru persoanele fizice

În privința impozitului pe venit, persoanele fizice vor resimți modificări semnificative:

impozitul pe venitul din dividende crește de la 10% la 16% pentru distribuțiile făcute din 2026;

veniturile din predarea deșeurilor de metale devin impozabile, cu o cotă de 10%;

pensiile vor fi impozitate după o sumă neimpozabilă de 3.000 lei, inclusiv pentru pensiile din străinătate;

impozitul pentru veniturile din jocuri de noroc până la 10.000 lei crește de la 3% la 4%.

Contribuții sociale extinse

Modificările privind contribuțiile de sănătate (CASS) aduc schimbări importante: coasigurații fără venituri proprii sunt eliminați din categoria persoanelor exceptate, iar obligația de plată revine titularului care depune Declarația Unică.



Totodată, pensionarii care obțin venituri lunare peste 3.000 lei vor plăti CASS pentru partea ce depășește acest plafon.

TVA mai mare și cote unificate

Începând cu 1 august 2025, cota standard de TVA a crescut de la 19% la 21%, iar cotele reduse de 5% și 9% au fost înlocuite de o cotă unică de 11% pentru produse și servicii esențiale: alimente, medicamente de uz uman, cazare hotelieră, manuale școlare sau lemn de foc.

În schimb, anumite bunuri și servicii – precum medicamentele veterinare sau livrarea de locuințe cu suprafață sub 120 mp – vor fi taxate cu 21%. Plafonul de scutire de TVA s-a majorat la 395.000 lei, aplicabil din septembrie 2025.

Concedii medicale cu indemnizații diferențiate

Modificările OUG nr. 158/2005 privind concediile medicale prevăd o diferențiere a indemnizațiilor brute lunare în funcție de durata concediului: 55% pentru concedii de până la 7 zile, 65% pentru cele între 8 și 14 zile, respectiv 75% pentru cele de peste 15 zile.

Ședința Colegiului Prefectural a subliniat impactul major al acestor schimbări asupra mediului de afaceri, dar și asupra persoanelor fizice. Reprezentanții instituțiilor au transmis că noile măsuri au ca obiectiv echilibrarea bugetului de stat și consolidarea guvernanței corporative, însă vor necesita o perioadă de adaptare pentru contribuabili.