FOTO. ACCIDENT la Burdea. Două SUV-uri s-au lovit în sensul giratoriu

Un accident de circulație soldat, din fericire, doar cu pagube materiale, s-a produs în această dimineață la Burdea.

Potrivit aparențelor, un SUV BMW de culoare albă care ar fi intrat în sensul giratoriu dinspre bulevardul Octavian Goga, nu ar fi acordat prioritate unui alt SUV, Hyundai, care circula în sensul giratoriu, venind cel mai probabil dinspre bulevardul Cloșca.

În urma accidentului a rezultat avarierea celor două autoturisme. Dacă nu vor ajunge la o înțelegere amiabilă, atunci va fi solicitată intervenția polițiștilor.