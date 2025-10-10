FOTO. Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți – oportunități reale pentru integrarea profesională

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Satu Mare a organizat astăzi Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, un eveniment dedicat unui contact direct între angajatori și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

Evenimentul se desfășoară la Casa Meșteșugarilor din Satu Mare, în intervalul orar 09:00–14:00, și a reunit 21 de agenți economici din întreg județul, care au pus la dispoziția participanților peste 160 de locuri de muncă, în diverse domenii de activitate și pentru toate nivelurile de calificare – de la muncitori necalificați, până la posturi specializate precum inginer, specialist în domeniul calității și specialist resurse umane.

La deschiderea oficială a evenimentului au fost prezenți vicepreședinții Consiliului Județean Satu Mare, doamna Roxana Petca și domnul Cătălin Filip, care au salutat inițiativa și au subliniat importanța sprijinirii tinerilor absolvenți în procesul de integrare profesională.

O componentă importantă a acestei ediții a fost participarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Satu Mare, care a amenajat un stand special dedicat persoanelor cu dizabilități. Beneficiarii din cadrul centrelor LMP „Lucia” Satu Mare, CIA „Sf. Ana” Carei, CTF „Felicia” Satu Mare, CTF „Alexandra” Amați și CIA „Cristiana” Carei au avut ocazia să interacționeze cu potențiali angajatori, în vederea facilitării integrării lor pe piața muncii.