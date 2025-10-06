FOTO. Incendiu într-o centrală dezafectată din Satu Mare

Luni, 6 octombrie a.c., în jurul orei 12:42, pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe strada Argeșului, în municipiul Satu Mare.

La fața locului s-au deplasat de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă, însoțite de 10 cadre militare.

Ajunse în cel mai scurt timp la locul evenimentului, forțele de intervenție au constatat că incendiul se manifesta la deșeuri aflate într-o centrală termică dezafectată. Din fericire, nu s-au înregistrat victime.

Incendiul a fost lichidat înaintea propagării flăcărilor la clădirile din vecinătate.