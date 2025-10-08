FOTO. Profesori și elevi de la Liceul Teologic Ortodox „N. Steinhardt” din Satu Mare, în Spania, într-un proiect Erasmus+

O delegație de profesori și elevi de la Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” din Satu Mare, condusă de părintele director Gabriel Groza, se află în această perioadă în localitatea Puerto de Sagunto, Spania, în cadrul unui proiect Erasmus+. Participarea are loc cu binecuvântarea Preasfințitului Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului.

Duminică, echipa sătmăreană a luat parte la Sfânta Liturghie oficiată în biserica ortodoxă română din Puerto de Sagunto, unde slujește părintele Valentin Lupascu, moment de comuniune și rugăciune alături de comunitatea românească din zonă.

Luni și marți, participanții au fost implicați în activități educaționale și culturale la Liceul nr. 5 din Puerto de Sagunto, unde director este Irene Hernandez, precum și la un centru de zi dedicat persoanelor cu dizabilități, unde au avut ocazia să interacționeze cu personalul și beneficiarii instituției, împărtășind experiențe și bune practici.

Miercuri, delegația a fost primită la primăria localității de către primarul Dario Moreno și de către consilierii pe probleme de educație și minorități, ocazie în care au fost discutate aspecte legate de cooperarea internațională și rolul educației în promovarea dialogului intercultural.

Joi, profesorii și elevii sătmăreni se vor întâlni cu profesori universitari români care activează în regiunea Valenciana, într-un schimb de experiență menit să întărească legăturile între mediile educaționale din România și Spania.