FOTO. Topul companiilor sătmărene – celebrare a excelenței și succesului în afaceri

Altfatter Tamás Prefectula participat astăzi la Gala ”Topul Județean al Firmelor Satu Mare”, un eveniment de tradiție ajuns astăzi la a 32-a ediție, la invitația președintelui Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Satu Mare, Horațiu Bonea. Evenimentul s-a bucurat de prezența conducerii Camerei de Comerț și Industrie a României, respectiv a președintelui Mihai Daraban și a secretarului general Ovidiu Silaghi.

”Este o onoare deosebită să mă aflu în mijlocul dumneavoastră, în această seară de celebrare a excelenței și a performanței. Gala “Topul Firmelor Sătmărene” nu este doar un eveniment festiv; este oglinda vie a puterii economice a județului nostru și o dovadă incontestabilă a spiritului antreprenorial care ne definește.

Permiteți-mi să vă adresez cele mai calde felicitări. Fiecare premiu acordat în această seară recunoaște nu doar cifrele din bilanțuri, ci și efortul, viziunea și curajul de a construi, de a inova și de a crea valoare.

Doamnelor și domnilor antreprenori, sunteți pilonii dezvoltării noastre. Recunoaștem rolul crucial pe care îl jucați în dezvoltarea economică și socială a comunităților. Prin investițiile dumneavoastră – fie că vorbim de firme cu tradiție fie de noii veniți pe piață – asigurați locuri de muncă pentru mii de familii sătmărene și contribuiți la prosperitatea care se simte în fiecare comunitate. Ați demonstrat o remarcabilă capacitate de adaptare și creștere, transformând Satu Mare într-un pol regional de producție și logistică.

Instituția Prefectului are o misiune esențială: să asigure un cadru administrativ stabil, transparent și, mai ales, predictibil. Vreau să vă asigur că vom continua să fim un partener de încredere și un sprijin constant în relația dumneavoastră cu autoritățile locale. Prin respectarea unitară a legii și prin facilitarea dialogului, ne asigurăm că inițiativele dumneavoastră de investiții nu se împotmolesc în birocrație. Prosperitatea se construiește doar prin colaborare loială între mediul privat și cel public.

O economie puternică are nevoie de o fundație solidă și de servicii publice de calitate. De aceea, punem un accent deosebit pe investițiile majore în județ, în infrastructura de transport, în sănătate, în educație și în digitalizarea și modernizarea administrației. Sunt convins că, menținând această direcție – investiții în infrastructură, modernizare administrativă și parteneriat constant cu mediul privat – Satu Mare poate deveni un model de dezvoltare regională.