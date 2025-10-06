FOTOGALERIE. „Claca pă Danț” la Mădăras, ediția a IV-a – o sărbătoare a tradiției și comunității care încălzește sufletele

Toamna și-a lăsat frigul peste sate, dar la Mădăras inimile au fost calde. Acolo, între mirosul de bucate tradiționale, râsete și cântece, oamenii s-au adunat din nou „la clacă” – nu doar pentru lucru, ci pentru a celebra împreună frumusețea obiceiurilor de altădată.

„Claca pă Danț”, ajunsă la ediția a IV-a, a devenit deja o tradiție iubită și a reunit, și de această dată, oameni frumoși, artiști îndrăgiți și comunități care știu ce înseamnă să păstrezi viu sufletul satului. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul Conferinței Naționale de Etnografie și Folclor „Lumea Ca’n Codru”, între 3–5 octombrie 2025, în orașul Ardud, cu sprijinul financiar al proiectului de cooperare transfrontalieră PROTECT.

Satul care prinde viață prin joc și cântec

Sărbătoarea a început la ora 12.00, cu un alai plin de culoare, pornind de la Biserica Ortodoxă „Sfinții Mihail și Gavril” din Mădăras, până la șura familiei Săvianu, locul unde tradiția prinde viață an de an.

De la ora 13.00, curtea largă din fața șurii s-a transformat într-o scenă a bucuriei – o veritabilă imagine a satului de altădată, cu dans, muzică și oameni care știu să se bucure împreună.

Pe scenă au evoluat Atelierul de Joc Popular din Sălaj, Taraful „Ceatăra” din Carei, Ansamblul Folcloric „Cetatea Codrului” Ardud, dar și îndrăgitele interprete Romina Sârbe și Ana Holdiș-Pop, care au adus cu ele glasul curat al cântecului tradițional. Fiecare melodie a fost un îndemn la joc, la zâmbet și la amintiri comune.

Claca – simbolul unei comunități vii

Ceea ce face ca „Claca pă Danț” să fie specială este spiritul comunitar care o înconjoară. În șura familiei Ghiță Săvianu – gazde primitoare și sufletul evenimentului – s-au adunat gospodari, meșteri și localnici care, cu drag, au pus umărul la organizare. Alături de ei s-au aflat familiile Furdea, Ciobanică, Borbei, dar și întreaga comunitate din Mădăras, care a dovedit încă o dată că tradițiile trăiesc prin oameni.

Mesele s-au umplut de bucate tradiționale, pregătite cu migală de găzdoaiele din sat, iar poveștile, cântecele și glumele au curs firesc, ca într-o zi de lucru de odinioară, când munca și petrecerea mergeau mână în mână.

Organizatori și parteneri ai evenimentului

„Claca pă Danț” s-a bucurat de sprijinul unei rețele impresionante de instituții culturale și educaționale:

Primăria Orașului Ardud ;

Casa de Cultură „Dr. Augustin Mircea” Ardud ;

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – Centrul Universitar Nord Baia Mare, Facultatea de Litere ;

Muzeul Județean Satu Mare ;

Direcțiile Județene pentru Cultură Satu Mare și Maramureș ;

Muzeele de Etnografie și Artă Populară din Maramureș și Zalău ;

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare ;

Centrul „Liviu Borlan” Maramureș ;

Atelierul de Joc Popular Sălaj și Rădăcini Străbune Maramureș.

Evenimentul a fost moderat cu har și pasiune de muzeograful Laura Melinda Tătăran, care a ghidat publicul prin această călătorie în inima satului tradițional.

Claca – între trecut și viitor

Astăzi, „Claca pă Danț” nu mai este doar un eveniment cultural. Este o manifestare a identității locale, o lecție vie despre solidaritate și un mod de a arăta că tradițiile pot fi purtate mai departe cu mândrie. Într-o lume grăbită, Mădărasul reușește, măcar pentru o zi, să ne amintească de frumusețea simplității, de bucuria de a fi împreună și de puterea pe care o are comunitatea atunci când lucrează „cu suflet, pă danț”.