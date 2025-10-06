FOTOGALERIE. „Rădăcini și aripi” la Baba Novac – o sărbătoare a educației și a inimii

Ziua Educației a fost trăită cu emoție și bucurie în comunitatea din Baba Novac, unde oamenii locului au știut, încă o dată, să îmbrace recunoștința în cântec, zâmbet și tradiție. Sub genericul „Rădăcini și aripi”, Căminul Cultural „Ion Bala” a devenit locul unei adevărate sărbători a spiritului, o întâlnire între generații și un omagiu adus celor care, prin vocația lor, clădesc viitorul – dascălii.

Evenimentul, organizat cu suflet și pasiune de Asociația „Fiii Satului Baba Novac”, a reunit artiști valoroși, invitați speciali și oameni ai satului, într-o atmosferă de profundă comuniune. Manifestarea a debutat, firesc, cu un Te Deum la Biserica Ortodoxă „Nașterea Maicii Domnului”, un moment de reculegere și binecuvântare pentru toți cei care au purtat și poartă lumina educației.

Apoi, în sala arhiplină a Căminului Cultural „Ion Bala”, emoțiile s-au succedat firesc – copiii și tinerii din localitate au adus pe scenă momente pline de candoare, versuri, cântece și recitări dedicate dascălilor.

Primarul orașului Ardud, Ovidiu Duma, a oferit câte o diplomă de excelență cadrelor didactice de ieri și de azi în semn de mulțumire pentru efort, răbdare și devotament.

Seara a continuat cu o suită de recitaluri deosebite, care au ridicat publicul în picioare: Corul „Adagio” din Satu Mare, cu armoniile sale delicate, Răzvan Roșu – Glasul moților, cu vibrația autentică a cântecului de munte, dar și Romina Sîrbe și Sorin Buc, care au adus pe scenă energia tinerelor generații de artiști.

Momentul de vârf al serii a fost apariția Paula Hriscu, artista care, prin vocea sa caldă și autentică, a adus un omagiu rădăcinilor moțești și legăturii profunde dintre om, sat și credință. În glasul ei s-a simțit dorul de acasă și mândria de a aparține unui neam care nu-și uită istoria.

„Rădăcini și aripi” nu a fost doar un spectacol, ci o lecție de recunoștință. A fost o zi în care s-a vorbit cu inima despre educație, identitate și comunitate, despre puterea exemplului și despre oameni care, zi de zi, sădesc în sufletele copiilor semințele binelui.

👏 Felicitări tuturor celor implicați – organizatorilor, artiștilor, partenerilor, sponsorilor și, mai ales, comunității din Baba Novac – pentru o zi care a arătat că acolo unde există dragoste și dăruire, educația prinde aripi.