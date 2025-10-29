FURT. Bărbat din Berveni reținut după ce ar fi spart un bar și ar fi furat țigări și bani

Polițiștii din Carei au identificat un bărbat de 34 de ani bănuit că ar fi pătruns prin efracție într-un local din Berveni, provocând pagube de peste 10.000 de lei.

Spargere în miez de noapte la un bar din Berveni

La data de 28 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Carei au identificat un bărbat de 34 de ani, din localitatea Berveni, bănuit de comiterea infracțiunii de furt calificat.

În urma activităților investigativ–operative, polițiștii au stabilit că, în seara zilei de 27 octombrie a.c., în jurul orei 22:00, bărbatul ar fi pătruns prin efracție într-un bar din Berveni, de unde ar fi sustras mai multe pachete de țigarete, în valoare de aproximativ 300 de lei, precum și suma de 90 de lei.

Pagube de peste 10.000 de lei

Pe lângă bunurile sustrase, în urma spargerii, bărbatul ar fi provocat distrugeri la ușa de acces a localului, cauzând un prejudiciu total estimat la peste 10.000 de lei.

După administrarea probatoriului, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a persoanei bănuite, aceasta fiind introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Satu Mare.

Cercetările continuă

Oamenii legii continuă investigațiile în cauză sub coordonarea procurorilor, în vederea documentării întregii activități infracționale.

Reamintim că, pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție, până la pronunțarea unei hotărâri definitive.