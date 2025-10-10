HIT! Ghiță Munteanu și Florin Oșanu au lansat piesa „O zi ploaie, o zi soare”

Interpreții Ghiță Munteanu și Florin Oșanu au lansat o nouă melodie oficial intitulată „O zi ploaie, o zi soare”, o piesă care promite să ajungă rapid la inimile publicului.

Cei doi artiști, cunoscuți pentru stilul lor autentic și colaborările de succes, transmit prin această piesă un mesaj despre echilibrul vieții.

Videoclipul, filmat într-un cadru natural plin de culoare și lumină, subliniază optimismul și energia pozitivă care caracterizează colaborarea dintre cei doi interpreți, cunoscutul sătmărean Ghiță Munteanu și artistul Florin Oșanu, cunoscut pentru promovarea zonei Oașului.