Hoţi de biciclete, reţinuţi şi cercetaţi de poliţiştii sătmăreni. Unul dintre ei era minor

La data de 13 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare- Biroul de Investigații Criminale Satu Mare au identificat doi tineri bănuiți de comiterea infracțiunii de furt calificat.

În urma activităților investigativ-operativ desfășurate, polițiștii au constatat faptul că un tânăr, de 22 de ani, din localitatea Săuca și un minor de 16 de ani, din municipiul Satu Mare, ar fi pătruns, în noaptea de 11/12 octombrie a.c., în două scări de bloc, din municipiul Satu Mare, de unde ar fi sustras trei biciclete, cauzând un prejudiciu de 7.500 de lei.

La data de 14 octombrie a.c., sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare, polițiștii au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară în municipiul Satu Mare.

În urma punerii în executare a mandatului de percheziție domiciliară, la domiciliului tânărului, au fost identificate și ridicate cele trei biciclete sustrase, precum și alte 2 biciclete, despre care există indicii că provin din alte fapte de furt săvârșite pe raza municipiului Satu Mare.

În urma administrării probatoriului, față de cei doi, polițiștii au luat măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.