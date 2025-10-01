INCLUZIUNE. Prefectul Altfatter Tamás: 16 comunități rurale din județul Satu Mare implicate în proiectul național de servicii integrate

Ședința Colegiului Prefectural a adus în prim-plan atât modificările fiscale recente, cât și implementarea unui proiect strategic național menit să reducă sărăcia și să crească accesul la servicii de bază în comunitățile vulnerabile

La sediul Instituției Prefectului Județul Satu Mare s-a desfășurat ședința Colegiului Prefectural, prezidată de prefectul Altfatter Tamás, alături de subprefecții Ioan Tibil și Romeo Pop și secretarul general Cosmin Dorle. Întâlnirea a vizat atât analiza modificărilor legislative și fiscale, cât și implementarea unui proiect social de anvergură.

Proiect strategic pentru comunitățile rurale

Un punct important pe agenda ședinței a fost prezentarea progresului înregistrat în cadrul proiectului „Furnizarea de servicii integrate în comunitățile rurale – facilitarea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de bază eficiente și de calitate”.

Implementat din ianuarie 2025 de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, împreună cu Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Sănătății și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, proiectul are ca obiectiv dezvoltarea serviciilor comunitare integrate în 2.000 de comunități rurale din România.

Până în prezent, 16 comunități rurale din județul Satu Mare s-au înscris deja în această inițiativă.

Declarația prefectului

„Subliniez importanța accelerării proiectelor de incluziune socială. Salut înscrierea a 16 comunități rurale din județul nostru în proiectul național, un proiect care depășește granițele instituționale și care vizează creșterea coeziunii sociale și combaterea sărăciei. Instituția Prefectului va acționa ca facilitator principal între ministerele de resort și primăriile implicate, asigurând că resursele și expertiza necesară ajung eficient la nivel local. Scopul este ca cetățenii din satele și comunele noastre să beneficieze de servicii sociale, medicale și educaționale la standarde calitative.

În egală măsură, am analizat stadiul procesului de eficientizare instituțională la nivelul structurilor locale ale Ministerului Mediului, un demers care, odată finalizat, va simplifica birocrația și va îmbunătăți relația dintre instituție și mediul de afaceri. Voi convoca în cel mai scurt timp întâlniri de lucru cu reprezentanții UAT-urilor pentru a asigura diseminarea corectă a informațiilor și pentru a clarifica impactul acestor modificări asupra bugetelor locale și a comunităților. Doar printr-o colaborare strânsă și proactivă putem evita neclaritățile și putem garanta că mediul de afaceri și cetățenii se adaptează rapid și corect la noul cadru fiscal. Reiterăm angajamentul nostru de a guverna cu responsabilitate, dialog și concentrare pe nevoile reale ale comunităților din Satu Mare”, a declarat prefectul Altfatter Tamás.

Perspective și pași următori

Prefectul a subliniat intenția de a organiza întâlniri de lucru cu reprezentanții administrațiilor locale pentru a consolida colaborarea instituțională și a sprijini comunitățile în procesul de adaptare la noile realități fiscale și sociale. Proiectul de incluziune este văzut ca un pilon strategic în modernizarea satelor sătmărene și în reducerea discrepanțelor dintre mediul urban și cel rural.