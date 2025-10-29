INFRAȚIUNi. Doi șoferi prinși băuți la volan, unul dintre ei fără permis, pe șoselele din județ

Polițiștii din Negrești-Oaș și Petrești au depistat în aceeași zi doi conducători auto aflați sub influența alcoolului. Într-unul dintre cazuri, șoferul nu deținea permis de conducere.

Șofer din Vama, depistat cu o alcoolemie de 0.49 mg/l în Negrești-Oaș

La data de 28 octombrie a.c., în jurul orei 13:50, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Negrești-Oaș, aflați în exercitarea atribuțiilor de supraveghere și control al traficului rutier, au oprit un autoturism pe strada Victoriei, din orașul Negrești-Oaș.

La volan se afla un bărbat de 51 de ani, din localitatea Vama. În urma testării cu aparatul etilotest, a fost indicată o concentrație de 0.49 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii au întocmit dosar penal, iar cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, conform Codului penal.

Tânăr din Carei, băut și fără permis, prins la volan între Petrești și Sanislău

Tot în 28 octombrie a.c., în jurul orei 22:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Petrești au oprit un autoturism care circula pe Drumul Județean 196B, între localitățile Petrești și Sanislău.

La volan se afla un bărbat de 28 de ani, din municipiul Carei. În urma verificărilor, polițiștii au constatat că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

De asemenea, testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0.75 mg/l alcool pur în aerul expirat. În consecință, au fost demarate cercetări penale pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Poliția reamintește: alcoolul și volanul nu fac casă bună

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare atrage atenția asupra riscurilor majore generate de conducerea sub influența băuturilor alcoolice, care afectează reflexele, timpul de reacție și capacitatea de decizie.

Conducerea unui autovehicul în aceste condiții reprezintă infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la unu la cinci ani sau amendă penală, potrivit legislației în vigoare.

Polițiștii vor continua acțiunile de control în trafic, cu scopul de a preveni accidentele și de a menține siguranța rutieră pe drumurile din județ.