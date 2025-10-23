Un eveniment extraordinar, ce va reflecta frumusețea și diversitatea patrimoniului cultural imaterial românesc, organizat cu prilejul încheierii mandatului de Președinte al Conferinței Generale a UNESCO exercitat, între 2023 și 2025, de Ambasadoarea României pe lângă UNESCO, Simona-Mirela Miculescu, va avea loc joi, 23 octombrie 2025, de la ora 20:00 (ora României), la sediul UNESCO din Paris, unde Primăria Municipiului București, prin CREART, în parteneriat cu Delegația permanentă a României pe lângă UNESCO,organizează Gala “Sufletul României: să celebrăm împreună Patrimoniul cultural”.

“E o imensǎ bucurie ca, grație celor ce ne-au sprijinit, să putem oferi aceastǎ superbă searǎ, care face și ea istorie – la fel ca și mandatul meu prezidențial – fiind prima searǎ culturalǎ dedicată vreodată Statelor membre şi Secretariatului UNESCO de un președinte al Conferinței generale, pentru a onora spiritul de cooperare și dedicarea comună în promovarea valorilor organizației, dar și prima oară, în 80 de ani, când folclorul românesc e prezent pe această prestigioasă scenă globală!” – a spus Amb. Simona-Mirela Miculescu, care este primul român ce ocupă funcția de Președinte al Conferinței Generale UNESCO și a cincea femeie care conduce acest for suprem de decizie, în istoria de 80 de ani a organizației.

Concepută special pentru evenimentul de la Maison de l’UNESCO, producția CREART a fost realizată cu sprijinul Therme Group și al Consiliului Județean Sibiu, avându-i ca protagoniști pe membrii Ansamblului Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului”.

Publicul se va bucura de o călătorie prin regiunile etnografice ale României, prin intermediul tablourilor muzical-coregrafice concepute de Silvia Macrea, managerul ansamblului, ilustrate video de Carmen Vidu și interpretate de dansatorii și orchestra Junii Sibiului (dirijor Radu Dinescu), precum și de soliștii Paul Ananie, Alexandru Brădățan, Ana Duminică, Gabriel Dumitru, Andreea Haisan, Adrian Neamțu, Robert Târnăveanu și Oana Tomoiagă.

Evenimentul va reuni ambasadori, reprezentanți ai celor 194 de State membre ale UNESCO, înalți oficiali ai acestei organizații, funcționari internaționali, personalități culturale și academice, artiști, jurnaliști și iubitori ai folclorului și culturii românești, într-o seară dedicată tradițiilor, valorilor și spiritului autentic românesc.

Această Gală va fi nu doar o celebrare a patrimoniului cultural imaterial românesc, ci și o celebrare a valorilor care definesc misiunea UNESCO – promovarea păcii prin educație, știință, cultură și comunicare.

Creată, în 1945, ca instituție specializată a ONU, Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) are un rol strategic în atingerea obiectivelor principale ale Organizației Națiunilor Unite în aceste domenii, în vederea consolidării cooperării internaționale, precum și a respectării drepturilor fundamentale ale omului.

Începând de la data aderării sale la UNESCO (27 iulie 1956), România este un membru activ și respectat în toate domeniile componente ale mandatului organizației, inclusiv în ceea ce privește cele șapte convenții culturale, la care este și ea parte. Dintre acestea, Convenția din 2003 pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial are o importanță deosebită, întrucât promovează protejarea și valorizarea tradițiilor și a expresiilor orale, a artelor spectacolului, a practicilor sociale, ritualurilor și evenimentelor festive, precum și a meșteșugurilor tradiționale. În cadrul Galei de folclor, vor fi celebrate și elemente reprezentative românești din patrimoniul cultural imaterial al lumii.

Înființat în anul următor aderării României la UNESCO, CREART – Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București organizează anual sute de manifestări în calendarul cultural al Capitalei. Agenda de evenimente internaționale CREART are ecou internațional și o pronunțată componentă de relaționare interculturală, punând în valoare folclorul și moștenirea culturală în context contemporan.

Peste 48.000 de spectacole, 700 de turnee efectuate în România, întreaga Europă, America de Nord, Asia şi Africa, peste 300 de premii naţionale şi internaționale – sunt cifrele care conturează activitatea Ansamblului Folcloric Profesionist „Cindrelul – Junii Sibiului”, cea mai veche formaţie de dansuri populare a României și una dintre cele mai vechi din Europa, cu o istorie de peste 80 de ani.

Gala „Sufletul României: să celebrăm împreună Patrimoniul cultural” este organizată de Delegația permanentă a României pe lângă UNESCO în parteneriat cu Primăria Municipiului București prin CREART – Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București, Consiliul Județean Sibiu, Ansamblul Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului” și de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu.

Gala va putea fi urmarită în direct, online, la orele 20.00 (ora României), la adresa:

https://webcast.unesco.org/events/2025–10-ESR/