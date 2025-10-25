Liga a 2-a: Steaua a defilat la Satu Mare! Echipa armatei a făcut instrucție cu CSM Olimpia, chiar de Ziua Armatei!

Coșmarul continuă pentru CSM Olimpia Satu Mare în meciurile de pe teren propriu din acest sezon de Liga a 2-a.

Cu Alexandru Botoș revenit pe banca tehnică a echipei noastre , din păcate, șocul de la echipă nu s-a produs. Iar CSM Olimpia rămâne fără punct luat acasă după 11 etape și , culmea , a ajuns la al cincilea meci disputat acasă în care a încasat patru goluri.

Echipa armatei, CSA Steaua s-a încadrat perfect în decorul manifestărilor de Ziua Armatei din județ. A venit, a defilat, a făcut instrucție cu adversarul și a plecat acasă cu toate punctele-n raniță…Iar comandant a fost , sâmbătă, Bogdan Chipirliu, cel care a reușit o triplă prin care echipa din Ghencea a condus la pauză cu 3-0.

Golul lui Magyari din minutul 58 a readus ceva speranțe celor peste 1000 de spectatori doar că fiul lui Gică Popescu, Nicolas , a liniștit definitiv audiența cu o reușită superbă prin care a închis tabela la 1-4.

Ultimul sfert de oră al meciului a adus doar aplauze pentru veteranul Adi Popa, intrat și el pe final.

CSM Olimpia rămâne ultima în Liga a 2-a și acum o așteaptă o deplasare sub Pietricica pe terenul celor de la Ceahlăul Piatra Neamț.

Magnetul Gică Popescu

Oaspete de seamă sâmbătă în oficiala stadionului Olimpia-Daniel Prodan. Fostul internațional, Gică Popescu a venit la Satu Mare special pentru a-și urmări la lucru băiatul, pe Nicolas, acum mijlocaș la CSA Steaua.

Iar Nicolas și-a bucurat tatăl cu o reușită superbă, în minutul 74. Fostul căpitan de la Barcelona , Gică Popescu a profitat de deplasarea echipei la care e conducător, Farul Constanța la Cluj și a dat o fugă și la Satu Mare pentru a urmări meciul CSM Olimpia-Steaua. Iar Gică Popescu a fost un adevărat magnet la oficială unde spectatorii s-au înghesuit la pauză să facă poze și să ia autograf de la jucătorul de legendă ce a îmbrăcat de 115 ori tricoul echipei naționale a României.

Chiar dacă și-a reziliat contractul cu CSM Olimpia, Bogdan Lobonț a fost și el la meci și și-a urmărit de la masa presei fosta echipă…

”Ce avem noi aici”…Iosif Vigu a dat lovitura de începere

Galeria Stelei a fost numeroasă și gălăgioasă la Satu Mare. A afișat și un banner uriaș cu o replică de film făcută celebră de Dem Rădulescu în seria BD-urilor…”Ce avem noi aici!”…Galeria răș albaștrilor l-a aclamat minute bune pe Iosif Vigu, fosta glorie a Stelei din perioada 1966-1980. De altfel, meșterul Vigu a dat lovitura de start a meciului cu un călcâi de efect…Fost antrenor la Olimpia Satu Mare, Iosif Vigu i-a avut pe mână printre alții, și a contribuit la formarea lor ca fotbaliști, pe Tibi Csik, Daniel Prodan, Zoli Ritli sau Gabor Gersternmaier.

PS.Păcat că unii dintre fanii din Ghencea n-au înțeles nimic din excursia făcută la Satu Mare, în Ardeal…și și-au lăsat amprenta de oameni mici pe zidurile stadionului…cu mesaje care nu prea își au locul la noi și sunt folosite doar de ”mitici”!

CSM OLIMPIA SATU MARE – STEAUA BUCUREŞTI 1-4

Stadion: Olimpia – ”Daniel Prodan” (Satu Mare).

Arbitru: Dan Ștefan Buzărnescu (Craiova – Dolj). Asistenți: Bogdan Ioan Cozorici (Zalău – Sălaj) și Ovidiu Timar (Oradea – Bihor). Rezervă: Răzvan Necrici (Chechiş – Maramureş). Observator arbitri: Dan Monea (Aiud – Alba). Delegat joc: Romeo Malac (Timişoara – Timiş).

CSM Olimpia: Răilean – Ghazoini, Mat. Marin, Al. Sabău, Ct. Oanea (cpt.), B. Pinter, Va. Calugher, Văsălie, Dobie, Magyari, Cos. Zamfir

Rezerve: Deaky – Stăiculescu, Copaci, Zsiga, Bontaș, Torvund, Toma, Hosu, Todoran

Antrenor: Zoltan Ritli Antrenor secund : Alexandru Botoș

Steaua: Frănculescu – Răsdan, Mih. Adăscăliței, Lumbu, St. Drăghici – Lascu, Nic. Popescu, Dr. Nedelcu, Mar. Roman – Chipirliu, Rubio

Rezerve: H. Iancu – Cimpoeșu, Bobaru, Rotaru, Ad. Ilie, Nedelea, Șt. Pacionel, Doană, Ad. Popa

Antrenor: Daniel Oprița

-Min 74 1-4 Nicolas Popescu înscrie cu un șut cu lob și punctează pentru Steaua pentru a doua etapă la rând. CSM Olimpia își menține numărul de patru goluri încasate pe meci acasă în acest sezon

-Min 59 1-3 Szilard Magyari profită de relaxarea jucătorilor Stelei în partea secundă a întâlnirii și reduce din diferență

-Min 34 0-3 Bâlbâieli în careul sătmărenilor și același Bogdan Chipirliu înscrie și reușește tripla în dreptul său.

-Min 17 0-2 Tot Bogdan Chipirliu punctează pentru Steaua și echipa lui Oprița își crează un avantaj dublu rapid

-Min 14 0-1 Bogdan Chipirliu deschide scorul la Satu Mare după prima fază de atac a oaspeților. Acesta punctează din interiorul careului cu un șut în diagonală.