Liga a 3-a: Unirea Tășnad pierde la limită duelul pentru locul 2 de la Zalău

Revelația seriei a 8-a a Ligii a 3-a, Unirea Tășnad a demonstrat din nou că este o echipă curajoasă și ambițioasă, capabilă să țină piept oricărui adversar. Deși a pierdut la limită, scor 1–0, pe terenul candidatei la promovare, SCM Zalău, trupa pregătită de Ioan Stelescu și Mihai Sabău a arătat determinare, și o atitudine de echipă care își dorește să rămână în zona play off-ului din seria a X-a.

Partida disputată vineri, 24 octombrie, pe Stadionul Municipal din Zalău, a fost considerată capul de afiș al etapei a 10-a. Se întâlneau locurile doi și trei din clasament, despărțite de un singur punct.

Deși nou-promovată, Unirea Tășnad a venit la Zalău cu un moral excelent, după un start de sezon peste așteptări și victorii importante obținute în fața unor echipe cu pretenții, inclusiv împotriva liderului Minaur Baia Mare.

Gazdele au început mai ofensiv și au dominat prima repriză, însă apărarea bine organizată a Unirii, condusă de Vasile Dumitru, a rezistat eroic. În ciuda unor ocazii ale zălăuanilor, tabela a rămas neschimbată până la pauză, scor 0–0.

Repriza secundă a debutat în același ritm intens, iar în minutul 55, fostul golgheter al Ligii I, Azdren Llullaku, a profitat de o minge deviată și a înscris unicul gol al partidei.

Reacție curajoasă a băieților din Tășnad

Deși conduși, tinerii jucători ai Unirii nu au cedat și au avut câteva momente bune de joc. În minutul 58, Alex Negrea a fost aproape de egalare cu un șut frumos de la distanță, mingea trecând puțin pe lângă poartă.

Pe final, tășnădenii au forțat egalarea, dar experiența și maturitatea echipei gazdă au făcut diferența. Fluierul final a consemnat victoria gazdelor, însă jocul curajos al Unirii a fost aplaudat chiar și de o parte dintre spectatorii zălăuani.

„Ne facem mai puternici!”

După meci, oficialii echipei din Tășnad au transmis un mesaj emoționant pe pagina de Facebook, adresat suporterilor:

„Aceste meciuri ne fac mai puternici și mai uniți! Se simt semnele de oboseală după un început de campionat fantastic, dar ne vom aduna energiile și vom merge mai departe, mai determinați ca niciodată.

Ne cerem scuze suporterilor noștri pentru acest rezultat și vă reamintim că obiectivul nostru principal, în acest prim sezon, rămâne menținerea în Liga 3.

Vom continua să muncim pentru a vă aduce bucurii și victorii la Tășnad!

SCM Zalău – Unirea Tășnad 1–0

Hai Unireaaa!”

Pentru Unirea urmează un meci pe teren propriu cu ultima clasată, Sticla Turda, un duel din care băieții lui Stelescu și Sabău trebuie să iasă învingători pentru a-și păstra poziția pe podium.

SCM Zalău – Unirea Tășnad 1 – 0 (0 – 0)

A marcat: Azdren Llullaku (’55)

SCM Zalău: Dinu Moldovan – Emanuel Dat, Mihai Stancu, Marius Radu, Azdren LLullaku, Alexandru Cherecheș (cpt), Vlad Danale, Nagy Luca, Abdoulaye Niakate, Bogdan Stamate și Daniel Pop. Rezerve: Alberto Cimpoeșu – Vlad Naghiu, Tudor Lucaci, Cătălin Anghelov, Florin Pop, Răzvan Mizdrescu, Antonio Pojar, Ionuț Sălăjan și David Roșca. Antrenor: Ștefan Odoroabă

Unirea Tășnad: Vasile Dumitru – Csatari Mark, Vasile Chitaș, Dacian Dunca, Adrian Micaș, Alex Negrea, Denis Groza, Claudiu Băciuț, Denis Matei, Adrian Ciul și Vajda Roland (cpt). Rezerve: Cristian Blaga – Darius Vultur, Barth Kevin, Andrei Zbona, Angel Onea, Funkenhauzer Ștefan, Szekely Dominic, Mamourou Sanogo și Emanuel Topan. Director tehnic: Ioan Stelescu, antrenor principal: Mihai Sabău.

Au arbitrat: Mihai Amorăriței (Câmpina) – centru; Antal Csaba (Baciu) și Ludovic Zifceac (Oradea) – asistenți

SERIA 8, etapa 10

Sănătatea Cluj – Crişul Sântandrei 1-0

Mihai Bonţ (85)

SCM Zalău – Unirea Tăşnad 1-0

Azdren Llullaku (54)

Lotus Băile Felix – CSM Sighetu Marmaţiei 0-0

Sticla Arieşul Turda – CS Bihorul Beiuş 1-1

Olimpia MCMXXI Satu Mare – Unirea Dej 1-0

Oliphant Jaden (90+7)

Minaur Baia Mare – Viitorul Cluj 2-0

Andrei Moga (23), Raphael Stănescu (59)

Clasament

1.Minaur Baia Mare – 27p (23-12) – 10

2.SCM Zalău – 23p (17-8) – 10

3.Unirea Tășnad – 19p (24-12) – 10

4.CSM Sighet – 17p (16-11) – 10

5.Sănătatea Cluj – 16p (17-12) – 10

6.Crisul Sântandrei – 15p (14-10) – 10

7.Lotus Băile Felix – 15p (13-10) – 10

8.Viitorul Cluj – 11p (11-12) – 10

9.Bihorul Beiuș – 8p (7-17) – 10

SC Olimpia MCMXXI Satu Mare – 8p (11-23) – 10

11.Unirea Dej – 5p (8-13) – 10

Sticla Turda – 2p (5-26) – 10

Etapa viitoare. Vineri, 31 octombrie, 15.00: Unirea Dej – CS Minaur. Sâmbătă, 1 noiembrie, 14.00: Viitorul Cluj – Sănătatea; Bihorul – Băile Felix; Sântandrei – Zalău; CSM Sighet – SC Olimpia MCMXXI ; Unirea Tășnad – Arieșul Turda.