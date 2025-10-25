Liga a 3-a: Victorie dramatică obținută la ultima fază! SC Olimpia MCMXXI-Unirea Dej 1-0

SC Olimpia MCMXXI Satu Mare a obținut o victorie prețioasă, scor 1–0, în fața formației Unirea Dej, într-un meci disputat sâmbătă, 25 octombrie, pe Stadionul „Someșul” din Satu Mare. Partida a contat pentru etapa a 10-a din Liga a III-a, seria a 8-a, și s-a încheiat cu un final dramatic, golul decisiv venind în ultimele secunde ale jocului. O reușită semnată de americano-jamaicanul Oliphant Jaden.

Dejenii au intrat curajos în meci și au dominat prima repriză, punând presiune constantă pe apărarea Olimpiei. Echipa pregătită de Gavrilă Encică a beneficiat de nu mai puțin de opt cornere în primele 45 de minute, însă nu a reușit să fructifice niciuna dintre ocazii.

Trupa italianului Funicello a fost însă atentă în apărare și a reușit să blocheze fiecare tentativă ofensivă a Unirii. La pauză, scorul a fost egal, 0–0, rezultat echitabil după un joc echilibrat și intens.

Cartonaș roșu și gol în prelungiri

După pauză, ritmul a rămas ridicat, dar meciul s-a schimbat în minutul 70, când Sucitu, de la Unirea Dej, a fost eliminat după un fault dur. Inferioritatea numerică a cântărit în economia jocului, iar presiunea Olimpiei a devenit tot mai mare.

În al șaptelea minut al prelungirilor, apărarea dejenilor a fost învinsă. După o lovitură de colț, Oliphant Jaden a profitat de o minge respinsă și a trimis balonul în plasă din 5 m, aducând o victorie dramatică pentru sătmăreni.

Pentru Olimpia MCMXXI, aceasta este a doua victorie din actualul sezon, care o urcă pe locul 10 în clasamentul seriei a 8-a. În schimb, Unirea Dej coboară o poziție, ajungând pe locul 11.

Reacția Unirii Dej: „Am avut ocazii, dar n-am reușit să marcăm”

După meci, clubul Unirea Dej a publicat pe pagina oficială de Facebook un mesaj în care a transmis suporterilor propriul punct de vedere asupra partidei:

„Înfrângere 0–1 cu Olimpia MCMXXI Satu Mare, în etapa a 10-a a seriei a 8-a din Liga 3.

Deși echipa noastră a pus presiune pe adversar și a căutat în permanență golul, nu am fructificat niciunul dintre cele opt cornere din prima repriză, iar la vestiare s-a intrat cu 0–0.

Au marcat, în schimb, sătmărenii, în al șaselea minut al prelungirilor confruntării de pe „Someșul”, rezultat în urma căruia facem schimb de poziții în clasament și ajungem pe locul 11.”

Echipa de start trimisă în teren de Unirea Dej:

Mociu – Pintilei, Negru (C), Cosma, Dobrin, Larionesi (’46 Mihai / ’65 Zanc), Băbuțan, Oltean (’90 Olteanu), Sucitu (eliminat în min. 70), Istrate, Ursu (’80 Țica).

Rezerve neutilizate: Urian, Banc, Mihăilă, Dumitru, Georgiu.

Pentru SC Olimpia MCMXXI Satu Mare au început partida: Recean Denis- Duenes Tomas, Tyreese M., Jaden Oliphant, Morakinnyo Oladulap, Tiago Chira, Luca Estan, Lusien Contra, Jaden Anderson, Caleb Thomnb, Alles Mihoc.

Unirea Dej are în față trei meciuri consecutive pe teren propriu, toate programate pe Stadionul Municipal Dej: vu Minaur Baia Mare – vineri, 31 octombrie, ora 15, cu Viitorul Cluj – vineri, 7 noiembrie, ora 14 și cu Sănătatea Cluj – vineri, 14 noiembrie, ora 14

De cealaltă parte, Olimpia MCMXXI Satu Mare, club privat cu acționariat amercian, se pregătește pentru deplasarea dificilă de la Sighetu Marmației, acolo unde va întâlni echipa locală, aflată pe locul 4 în clasament.

SERIA 8, etapa 10

Sănătatea Cluj – Crişul Sântandrei 1-0

Mihai Bonţ (85)

SCM Zalău – Unirea Tăşnad 1-0

Azdren Llullaku (54)

Lotus Băile Felix – CSM Sighetu Marmaţiei 0-0

Sticla Arieşul Turda – CS Bihorul Beiuş 1-1

Olimpia MCMXXI Satu Mare – Unirea Dej 1-0

Oliphant Jaden (90+7)

Minaur Baia Mare – Viitorul Cluj 2-0

Andrei Moga (23), Raphael Stănescu (59)

Clasament

1.Minaur Baia Mare – 27p (23-12) – 10

2.SCM Zalău – 23p (17-8) – 10

3.Unirea Tășnad – 19p (24-12) – 10

4.CSM Sighet – 17p (16-11) – 10

5.Sănătatea Cluj – 16p (17-12) – 10

6.Crisul Sântandrei – 15p (14-10) – 10

7.Lotus Băile Felix – 15p (13-10) – 10

8.Viitorul Cluj – 11p (11-12) – 10

9.Bihorul Beiuș – 8p (7-17) – 10

SC Olimpia MCMXXI Satu Mare – 8p (11-23) – 10

11.Unirea Dej – 5p (8-13) – 10