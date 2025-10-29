Mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, pus în aplicare de polițiști

La data de 28 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Satu Mare în colaborare cu polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Tășnad, au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei închisorii emis de către Judecătoria Carei, pe numele unui bărbat de 58 de ani, din județul Sălaj.

Bărbatul este condamnat la 3 ani și 10 luni de închisoare, pentru săvârșirea infracțiuni de furt calificat.

Acesta a fost depus în Penitenciarul Satu Mare.