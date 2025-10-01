Mesajul Casei Județene de Pensii de Ziua Vârstnicilor

Dragi seniori,

Astăzi, 1 octombrie, celebrăm Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, un prilej de a vă adresa gândurile noastre de recunoștință și respect pentru întreaga contribuție pe care ați adus-o comunității și societății. Experiența, înțelepciunea și valorile pe care le transmiteți sunt o resursă neprețuită pentru generațiile tinere. Vă dorim sănătate, liniște sufletească și cât mai multe momente frumoase alături de cei dragi.

La mulți ani tuturor vârstnicilor din județul Satu Mare!

Cu stimă și considerație,

Conducerea Casei Județene de Pensii Satu Mare

Directorul Executiv al Casei de Pensii Satu Mare, Cristian Soponoș