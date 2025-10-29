Mobilizarea UAT-urilor pe teme prioritare: fond funciar, servicii sociale și pregătirea pentru sezonul rece

Instituția Prefectului Județului Satu Mare a organizat miercuri, 29 octombrie 2025, o ședință de lucru cu primarii și secretarii generali ai unităților administrativ-teritoriale (UAT) din județ, având ca scop informarea și clarificarea unor aspecte esențiale privind administrația locală, în domeniul fondului funciar, siguranței publice, resurselor umane, sănătății veterinare și dezvoltării serviciilor sociale. Alături de prefectul Altfatter Tamás Ioan Tibil Romeo Pop

În cadrul ședinței, au fost prezentate teme relevante pentru buna funcționare și dezvoltare a comunităților locale: – Servicii sociale integrate: Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) a prezentat proiectul strategic ”Furnizarea de servicii integrate în comunităţile rurale”, menit să faciliteze accesul persoanelor vulnerabile la servicii de bază eficiente și de calitate. – Reintegrare educațională și profesională: Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) a promovat inițiativa „Școala pentru toți”, un parteneriat comunitar pentru reintegrarea educațională a adulților prin programele „A doua șansă” și cursuri de formare profesională, în colaborare cu AJOFM. – Siguranța alimentară și veterinară: Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) a informat despre situația epizootologică a județului, riscurile bolilor animale din Europa și a reiterat atribuțiile UAT-urilor în gestionarea bolilor și a câinilor fără stăpân. – Resurse umane și relații de muncă: Au fost aduse în discuție aspecte privind aplicarea OUG nr. 63/2010 (calculul numărului maxim de posturi) și implementarea sistemului REGES-online (ITM) la nivelul administrațiilor locale.

De asemenea, în cadrul discuțiilor s-a pus accentul pe deblocarea și urgentarea procesului de restituire a proprietăților, conform noului cadru legal, respectiv privind: – Simplificarea procesului de retrocedare: s-au prezentat modificările aduse Legii fondului funciar nr. 18/1991 prin Legea nr. 136/2025, care elimină termenul de depunere a cererilor pentru anumite categorii de deținători și care simplifică procedura de atribuire a terenurilor aferente caselor de locuit. – Urgentarea hotărârilor judecătorești: S-a solicitat celeritate maximă în punerea în executare a hotărârilor judecătorești definitive pe fond funciar. S-a subliniat că neaplicarea acestora duce la executări silite și la plata de penalități de către Comisia Județeană, fiind reamintite sancțiunile (amenzi de 10.000 – 100.000 lei) pentru întârzierile nejustificate. – Intensificarea activității comisiilor locale: Comisiile locale de fond funciar au fost obligate să crească numărul de procese-verbale de punere în posesie întocmite lunar și să înainteze documentațiile la OCPI în vederea emiterii a cel puțin 5 titluri de proprietate lunar. – Situația notificărilor nesoluționate: A fost solicitată transmiterea urgentă a situației cererilor soluționate prin măsuri compensatorii/despăgubiri (termen limită: 05.11.2025). De asemenea, a fost evidențiat numărul mare de notificări nesoluționate la Legea nr. 10/2001 în localități precum Carei (72 de notificări), Ardud (28) și Beltiug (25).

Instituția Prefectului a solicitat UAT-urilor să își coreleze documentațiile cadastrale și să arhiveze corespunzător dosarele de fond funciar, pentru a accelera soluționarea cererilor și a asigura securitatea juridică a documentelor.

Altfatter Tamás În cadrul ședinței, prefectula adresat primarilor și secretarilor generali un mesaj prin care a subliniat prioritățile administrative imediate:

“În completarea celor prezentate de colegii de la instituțiile deconcentrate și descentralizate aș dori să abordez câteva aspecte relevante pentru această perioadă. În primul rând, până la data de 15 noiembrie la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale trebuie să asigurați deszăpezirea și intervenția pe timp de iarnă. Vă rog să comunicați către Instituția Prefectului realizarea acestora, inclusiv a procedurilor de gestionare a persoanelor fără adăpost și de asigurare a protecției persoanelor imobilizate, dializate, a femeilor gravide și a persoanelor singure, prin serviciile locale de asistență socială.

Un alt aspect pe care vreau să-l aduc în atenția dumneavoastră privește acțiunile recente ale Instituției Prefectului în colaborare cu alte structuri în domeniul asistenței sociale și al acordării certificatelor de încadrare în grad de handicap. Conform ultimelor date furnizate de AJPIS, numărul de persoane beneficiare de diverse forme de sprijin în județ este în scădere, urmare a unei analize în detaliu a cererilor de sprijin și a condițiilor de eligibilitate. Consider că persoanele îndreptățite trebuie să beneficieze de sprijinul statului, indiferent că vorbim de ajutoare sociale sau indemnizații de handicap, dar trebuie să fim extrem de atenți cu banul public și să penalizăm orice încercare de fraudare.

Un alt demers recent privește etapa de consultare a autorităților în ceea ce privește desemnarea unor arealuri ca zone de protecție strictă (ZPS) din punct de vedere al protecției mediului. Am transmis către primării întreaga documentație pusă la dispoziție de consorțiul angajat de Ministerul Mediului și solicit o analiză serioasă la nivel local și transmiterea către autoritatea centrală a unui punct de vedere justificat privind limitele propuse a acestor zone. Dacă nu dovedim în acest moment interes și implicare, putem să impedimentăm pe viitor planurile de dezvoltare locală.