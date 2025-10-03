Muzeul Județean Satu Mare este tot mai aproape de finalizarea ultimei etape a scanării 3D a obiectelor etnografice

Prin digitalizare, aduc patrimoniul mai aproape de comunitate și oferim acces la replici virtuale detaliate ale unor piese valoroase din colecția Muzeului Județean Satu Mare.

tot mai aproape de finalizarea ultimei etape a scanării 3D a obiectelor etnografice din cadrul proiectului transfrontalier HUSKROUA/23/S/2.2/013 „Beyond nationalities. Ethnographic and cultural similarities between Romanians, Ukrainians and Slovaks from the Upper Tisza Region”

Urmează să vă prezinte în curând rezultatele spectaculoase ale scanărilor 3D – o parte dintre acestea pot fi deja vizualizate în cadrul expoziției Heritage 3D, deschisă la muzeu, iar următoarele vor putea fi explorate pe site-ul Muzeului Județean Satu Mare în viitorul apropiat.