Natalia Iocsak scrie istorie pentru România la Drift Kings 2025! Calificare la finala Drift Kings din Cipru!

Natalia Iocsak continuă să impresioneze lumea automobilismului prin performațele sale în competițiile de drift.

Tânăra din Livada a obținut o performanță excepțională în cadrul Drift Kings Greece 2025, desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute pe circuitul din Serres, unde a reușit să intre în Top 8 la categoria Pro să câștige locul 1 la feminin în etapa din Grecia, și să urce pe locul 2 în clasamentul general feminin al sezonului.

Prin acest rezultat, Natalia Iocsak s-a calificat pentru marea finală Drift Kings Nations Cup 2025, care va avea loc în Cipru, între 18–20 octombrie, unde va reprezenta România alături de cei mai buni piloți din lume.

Rezultatul vine după un sezon plin de evoluții spectaculoase, în care sportiva noastră a demonstrat că talentul, disciplina și pasiunea pot duce motorsportul românesc pe cele mai înalte trepte ale competițiilor internaționale.

„Natalia a muncit enorm pentru acest rezultat, iar calificarea în finala mondială este o confirmare a valorii și perseverenței ei”, a transmis Ioan Iocsak , tatăl și antrenorul său.

Următoarea provocare: Cipru, 18–20 octombrie 2025, acolo unde Natalia Iocsak va reprezenta cu mândrie culorile României în finala Drift Kings — o competiție care adună cei mai buni piloți ai lumii într-un spectacol de adrenalină și precizie.