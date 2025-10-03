More

    O nouă ediție a Bursei locurilor de muncă pentru absolvenți la Satu Mare

    Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare organizează ,,Bursa

    locurilor de muncă pentru absolvenți” în data de 10 octombrie 2025, începând cu ora

    09:00, la Casa Mestesugarilor ,str. Stefan cel Mare nr.18 din Satu Mare.

    Evenimentul se adresează atât tinerilor absolvenți aflați în căutarea unui loc de muncă, cât

    și angajatorilor care doresc să angajeze personal.

     

    Agenții economici care dispun de locuri de muncă vacante și doresc să participe la această

    acțiune organizată la nivel național, sunt invitați să se adreseze AJOFM Satu Mare.

    Prin acest eveniment urmărim să facilităm accesul absolvenților la oportunități de angajare,

    șansa de a-și începe parcursul profesional și să susținem crearea de legături directe între

    tineri și angajatori, contribuind în același timp la dinamizarea pieței muncii din județul

    Satu Mare.

    La bursă vor participa reprezentanți ai unor companii din domenii precum: industria

    prelucrătoare, fabricarea de mobilă, HoReCa, IT, construcții, servicii, comerț, transporturi,

    industria alimentară, confecții și altele, care oferă locuri de muncă vacante atât pentru

    tinerii absolvenți, cât și pentru alte categorii de persoane aflate în căutarea unui loc de

    muncă.”

    Evenimentul este gratuit pentru angajatori și absolvenți. Tinerii vor avea ocazia să

    interacționeze cu agenții economici, să își prezinte CV-urile, să participe la interviuri de

    angajare și să se informeze cu privire la măsurile active de ocupare și cursurile de formare

    profesională puse la dispoziție de AJOFM Satu Mare.

     Urmăriți site-ul nostru www.anofm.ro /satu-mare/

    și pagina AJOFM Satu Mare pentru cele mai noi date!

    Informații suplimentare   Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare, str.Ion Ghica nr.36,  telefon 0261/770237 și e-mail:ajofm.sm@anofm.gov.ro.

