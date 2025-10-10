O nouă ediție de succes a Bursei Locurilor de Munca la Casa Meșteșugarilor din municipiul Satu Mare

Agenția Județenă pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare a organizat azi 10.10.2025 Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți la Casa Meșteșugarilor .

Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți este o măsură activă care are ca scop facilitarea accesului absolventilor la locuri de muncă disponibile, se adresează în mod egal tuturor persoanelor înregistrate la agenție, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

La deschiderea bursei au participat reprezentanți ai: Instituției Prefectului județul Satu Mare domnul subprefect Tibil Ioan, director cancelarie Iancu Radu, Consiliul Judetean Satu Mare domnul vicepresedinte Filip Catalin Marian si doamna vicepresedinte Petca Ioana Roxana, Primaria Muncipiului Satu Mare domnul administrator public Masculic Csaba, doamna viceprimar Tămășan Ilieș Cristina Mariana si domnul viceprimar Babtan Raul Gabriel, Inspectoratul Scolar Judetean Satu Mare doamna inspector scolar general Chivulescu Ruxandra, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a Judetului Satu Mare, doamna director general Dragos Mariana, Directia de Sanatate Publica director executiv dr.Mihai Macrina Livia, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Satu Mare, domnul Sef Administratie Sipos Ioan, membrii Consiliului Consultativ al AJOFM Satu Mare, directori ai instituțiilor publice deconcentrate precum si reprezentanți ai Inspectoratului Judetean de Poliție Satu Mare,Inspectoratul de Jandarmi Judetean Satu Mare, Penitenciarul Satu Mare,Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al judetului Satu Mare, Centrul Militar Judetean Satu Mare.

AJOFM Satu Mare a organizat un stand special dedicat persoanelor cu dizabilitati, prestatorului casnic, economiei sociale, formarii profesioanale si Eures.

Au avut standuri speciale reprezentanții Inspectoratul Scolar Judetean Satu Mare, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a Judetului Satu Mare, Inspectoratul Județean de Poliție, Inspectoratul de Jandarmi Judetean, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, Penitenciarul Satu Mare, Centrul Militar Judetean, Universitatea de Vest ” Vasile Goldiș” , Universitatea Tehnică Cluj Napoca extensia Satu Mare si au prezentat informații despre activitățile ce le desfășoară respectiv oferta educaționala.

S-a organizat si un stand special de economie sociala unde s-au prezentat exemple de bune practici de catre intreprinderile sociale de insertie.

S-au organizat standuri speciale unde s-au prezentat proiectele aflate în derurale în cadrul Agenției Județeane pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare.

Din cei 310 de agenți economici contactați, 23 de agenți economici au fost prezenți la bursa și au oferit 168 de locuri de muncă din care 16 pentru studii superioare.

Principalele domenii în care au fost oferte locuri de munca sunt:

INDUSTRIA PRELUCRATOARE 123 LOCURI DE MUNCA, din care:

-Industria alimentară : brutar, patiser , cofetar, lucrator comercial.

-Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte : confectioner asamblor articole din textile, mecanic intretinere si reparatii masini de cusut industriale.

-Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice : operator la prelucrarea maselor plastice, controlor calitate.

-Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii :inginer sudor, inginer TCM,inginer hidraulica, sudor, lacatus mecanic, strungar, stivuitorist, operator turnatorie, operator CNC.

-Fabricarea echipamentelor electrice: sef unitate elementara de lucru,coordonator mentenanta, inginer productie muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor,tehnician masini si utilaj, montator electromecanic magaziner.

-Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor:specialist in domeniul calitatii, stivuitorist, tehnician programare, lansare, urmarire productie, reglor masini unelte, lacatus mecanic pregatitor, completator de echipamente tehnice si SDV-uri, operator introducere,validare si prelucrare date tehnician masini si utilaje, specialist in domeniul calitatii, operator la obtinerea produselor din spume poliuretanice si latex, operator la prelucrarea cauciucului.

-Fabricarea de mobila si alte activitati industriale n.c.a : tapiter.

CONSTRUCTII 8 LOCURI DE MUNCA: dulgher, masinist la masini pentru terasamente, masinist la masini cale mecanizare usoara si grea, instalator pompe, electrician in constructii, excavatorist.

COMERT 7 LOCURI DE MUNCA: manager produs, specialist resurse umane,administrator, gestionar, designer,lucrator comercial,personal de curatenie.

ALTE DOMENII 30 LOCURI DE MUNCA : manager , bucatar, ajutor bucatar, barman, ospatar, spalator vase, tehnician sisteme de securitate, electrician,lacatus mecanic, ucenic, masinist la masini de ambalare.

La bursa au participat 540 de persoane in căutarea unui loc de muncă, din care 140 de absolventi si 24 de persoane cu dizabilitati. Persoane selectate în vederea încadrării 84 de persoane din care 32 de absolventi de invatamant, 6 persoane cu dizabilitati si 46 persoane alte categorii.

De asemenea in vederea sprijinirii persoanelor private de libertate in ceea ce priveste ocuparea unui loc de munca dupa liberare, au fost prezenti 12 detinuti aflati in ultima perioadă de executare a pedepsei.

Standurile pentru formare profesionala, informarea si consilierea persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca prin reteaua Eures au venit in intampinarea persoanelor cu diferite vulnerabilitati, precum si persoane cu dizabilitati, refugiati din Ucraina, tineri NEET si alte categorii aflate in dificultate, pentru sprijin in vederea ocuparii pe piata muncii.

În cadrul Bursei s-a promovat platforma electonica de evidenta a activitatilor casnice precum si lista activitatilor eligibile stabilite prin Legea nr.111/2022 privind reglementarea activitatii prestatorului casnic, modificata si completata prin OUG nr.38/2024.

Pentru a fi informați despre oferta de locuri de muncă, in colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare,in cadrul Bursei au participat și elevi din clasele care urmează să- și finalizeze studiile, categorie pentru care grija trebuie sa fie deosebita , iar abordarea atenta si personalizata, menita sa ii sprijine in luarea celor mai potrivite decizii pentru viitorul lor educational si profesional.

In reusita si organizarea acestui eveniment, am avut parteneri cu o deschidere deosebita fata de obiectivul acestei actiuni, ocazie cu care le multumim: Primariei Municipiului Satu Mare, domnului Primar Kereskenyi Gabor, Inspectoratul Scolar Judetean Satu Mare, doamnei inspector scolar general Chivulescu Ruxandra, Inspectoratului Județean de Poliție Satu Mare domnului Chestor de Politie Stan Sorin Daniel, Inspectoratului de Jandarmi Judetean Satu Mare domnului Locotenent Colonel Vaideanu Ionut.

AJOFM Satu Mare le multumeste angajatorilor din judetul Satu Mare, anagajtorilor care au participat la Bursa pentru disponibilitatea, deschiderea si interesul manifestat fata de tineri, precum si pentru implicarea activa in sustinerea procesului de selectie si integrare profesionala a acestora.

Apreciem implicarea cadrelor didactice si a elevilor participanti pentru interesul manifestat, conduita exemplara si deschiderea fata de activitatile propuse contribuind astfel la reusita evenimentului.

Activitatea s-a desfasurat intr-un climat de colaborare, respect reciproc si interes comun pentru formarea si sprijinirea tinerilor in alegerea drumului profesional.

AJOFM Satu Mare va fi in continuare alaturi de tineri, oferindu-le sprijin, consiliere si oportunitati concrete de orientare si integrare pe piata muncii, contribuind astfel la construirea unui viitor bazat pe responsabilitate, incredere si performanta.