O zi cu suflet la Chilia – istorie, tradiție și oameni ai locului

Deși vremea ploioasă a mutat evenimentul de la „Casa Muzeu” în Căminul Cultural din Chilia, atmosfera a fost una plină de căldură, emoție și bucurie. Comunitatea din Zona Codrului a marcat cu profund respect 655 de ani de la atestarea documentară a localității Chilia, prilej cu care au fost lansate două volume istorice dedicate satului, lucrări ce aduc la lumină file prețioase din trecutul și sufletul acestui loc, scrise de profesorul Ioan Andreica.

Sărbătoarea a fost onorată de prezența domnului ministru al Educației și Cercetării, prof. univ. dr. psih. Daniel David, care a subliniat, în discursul său, importanța educației, culturii și comunității în păstrarea spiritului românesc autentic. Despre volum au mai vorbit: Liviu Marta, managerul Muzeului Județean Satu Mare, și prof.univ.dr. Anca ANDREICA- prorectorul UBB.

Printre invitați s-au numărat reprezentanți ai mediului academic, conducerea Consiliului Județean Satu Mare, prin vicepreședinții: Cătălin Filip și Roxana Petca, managerul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare- Robert Laszlo, specialiști de la Muzeul Județean, au fost prezenți și de la Inspectoratul Scolar Județean, SĂLĂGEAN MARIANA GETA inspector școlar general adjunct, cadre didactice și preoți din parohiile zonei, care au dat evenimentului o notă aparte de demnitate, lumină spirituală și respect pentru valorile tradiționale.

Gazda acestei frumoase întâlniri a fost comuna Homoroade, păstrătoare a valorilor codrenești, sub îndrumarea primarului Simion Ardelean, care a transmis un mesaj de recunoștință tuturor celor implicați în promovarea istoriei și spiritului locului.

Sărbătoarea a fost completată de momente artistice autentice, de cântece și dansuri populare din zonă, interpretate de copii și tineri ai comunei, care au adus emoție și zâmbete celor prezenți. Atmosfera a fost una de sărbătoare adevărată, în care trecutul și prezentul s-au împletit armonios.