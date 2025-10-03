Pentru al doilea an consecutiv, Caiac SMile accesibilizează plajele pentru persoanele cu dizabilități. Sute de beneficiari au participat la taberele gratuite organizate de asociația sătmăreană la Eforie Sud, pe tot parcursul lunii august și septembrie.

Caiac SMile a continuat accesibilizarea plajelor de pe litoralul românesc pentru persoanele cu dizabilități. Timp de 6 săptămâni, antrenorii și voluntarii asociației au fost prezenți la Eforie Sud unde au organizat tabere gratuite, dedicate persoanelor cu dizabilități. Este pentru al doilea an consecutiv când Asociația Caiac SMile derulează aceste tabere pe litoralul românesc. În 2025, printre beneficiari s-au numărat și persoane provenite de pe tot teritoriul României, dar și din Republica Moldova.

Proiectul ”Litoral fără bariere” 2025 s-a desfășurat cu sprijinul Fundației Mereu Aproape, Asociația Totul pentru Viitor Constanța, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, Kaufland România și Aqua Carpatica.

Ziua Accesibilității la mare – eveniment facilitat de Fundația Mereu Aproape

Printre cei mai importanți susținători ai proiectului se numără Fundația ”Mereu Aproape”, care și-a pus amprenta într-un mod concret și vizibil asupra inițiativelor de accesibilizare a litoralului românesc. Anul acesta, Fundația a contribuit la amenajarea plajelor prin achiziționarea a 200 de metri de covor rulant special, menținut astfel încât să permită deplasarea în siguranță a persoanelor aflate în scaun rulant, precum și prin dotarea plajelor cu două elevatoare de acces și 15 scaune flotabile destinate celor care doresc să se bucure de valuri în condiții de siguranță și confort.

Eforturile fundației au fost apreciate la evenimentul organizat pe plaja Adras din stațiunea Saturn, unde zeci de persoane cu dizabilități venite din toate colțurile României s-au putut bucura de mare și de soare, fără bariere și fără restricții.

Beneficiari internaționali pe litoralul românesc

În luna septembrie, Kaufland România s-a alăturat proiectului și a susținut integral organizarea a două tabere dedicate beneficiarilor programului Kaufland A.C.C.E.S, precum și angajaților companiei, o recunoaștere suplimentară a implicării în accesibilizarea vieții persoanelor cu nevoi speciale.

Anul acesta, proiectul a depășit granițele țării astfel că pe litoralul românesc au venit și beneficiari ai Fundației ”Plaiul Soarelui” din Republica Moldova. Cu sprijinul Kaufland România și Kaufland Moldova, începând de anul viitor echipamentele vor ajunge și peste Prut, pentru ca și acolo oamenii să simtă libertatea și bucuria sportului adaptat.

18 plaje accesibilizate pentru persoanele cu dizabilități

Anul acesta, numărul de plaje accesibilizate din România a ajuns la 18. Pe lângă cele 9 plaje accesibilizate în sezonul estival anterior, în 2025, persoanele cu dizabilități, în special locomotorii, se pot bucura de apa mării în Constanța, Mamaia, Sulina, Năvodari, Cap Midia, Techirghiol, Saturn, Eforie Sud, Eforie Nord și Mangalia. Caiac SMile a achiziționat, și în acest an, cu ajutorul partenerilor scaune flotabile și covoare speciale care au fost montate la plajele partenere. Pentru un acces rapid pe plajă, anul acesta reprezentanții asociației au folosit elevatoare speciale, pentru urcarea și coborârea beneficiarilor aflați în scaune rulante spre și dinspre plajă. Acest demers a demonstrat că accesibilizarea nu are limite acolo unde oamenii sunt dornici de implicare.

Acestea se află în gestiunea Asociației Împreună pentru viitor Constanța și se pot găsi în sezonul estival la plajele:

MaNo Beach, Mamaia

Plaja Ancutei, Năvodari

ZooM Beach, Constanța

Neversea Beach, Constanța

Tabǎră, Eforie Sud

Salvamar Capul Turcului, Eforie Sud

Plaja Racada, Costinești

Plaja Adras (lângă hotel Sirena), Saturn

Palace Beach, Venus

3 Papuci, Constanța

White Beach, Sulina, Mamaia

White Beach, Năvodari

Nomad Beach, Cap Midia

Sanatoriul Techirghiol

Plaja Adras, Saturn (lângă hotel Hora)

Plaja Cora, Eforie Sud

Salvamar Eforie Nord, lângă punctul de prim ajutor Belona

Plaja Laguna Mangalia, lângă hotel Laguna

Asociația ”Împreună pentru Viitor Constanța” va pune la dispoziție scaune plutitoare oricărui operator de plajă care le va solicita acest lucru, în mod gratuit. Tot ceea ce trebuie să facă este să solicite acest lucru la nr. de telefon 0741 312 816 sau prin email la ipvconstanta@gmail.com

Voluntari din toate colțurile Europei, participanți la acțiunile de pe litoralul românesc

O altă noutate a ediției din acest an a proiectului au constituit-o voluntarii veniți din diferite colțuri ale Europei, prin Asociația AIESEC Cluj.

”Vara aceasta am avut alături de noi voluntari veniți din Grecia, Ucraina și Italia. Au petrecut o lună întreagă pe plajele adaptate din România și au trăit alături de noi bucuria oamenilor cu dizabilități care se scăldau în mare, făceau surf, se urcau pe jet-ski sau pur și simplu se bucurau de libertatea apei. Pentru ei, a fost o vară care le-a schimbat viața. O vară în care au înțeles că fericirea adevărată nu se măsoară în locuri vizitate sau în distracții obișnuite, ci în zâmbetele și curajul unor oameni care arată că totul este posibil”, Ionuț Stancovici.

Un rol extrem de important în succesul proiectului derulat pe litoralul românesc l-au avut salvamarii care au fost în fiecare zi alături de antrenorii și voluntarii asociației și de beneficiari și familiile acestora. Salvamarii nu doar au supravegheat activ buna desfășurare a activităților, dar au asigurat și transportul persoanelor cu dizabilități folosind boogie urile din dotare, precum și la montarea echipamentelor destinate persoanelor nevăzătoare.

”Viața e afară”, un ghid de abilități în lumea persoanelor cu dizabilități

„Viața e afară” este o carte scrisă cu umor și sinceritate de Ionuț Stancovici, în care autorul își spune povestea, pornind de la momentul primei întâlniri cu o persoană cu dizabilități și modul în care viața i s-a schimbat radical atunci.

”Mulți oameni pe picioare se gândesc că, dacă văd o persoană în scaun, trebuie să fie ajutată, că nu poate singură. Nu e deloc așa. Trebuie să întrebi persoana aia dacă are nevoie de ajutor. De cele mai multe ori, dacă are nevoie, îți va spune” – Adi Cherecheș, persoană cu dizabilități

”Nu mă feresc de cuvinte. Am întâlnit persoane tipice care evită anumite cuvinte, de teamă că ar putea să mă jignească sau să-mi producă disconfort. Dar pentru mine „a vedea” nu e un verb rezervat doar pentru persoanele care au anumite abilități. „A vedea” înseamnă și „a înțelege, a observa”. Nu trebuie să ne ferim să folosim anumite cuvinte sau să ne ascundem în spatele altora.” – Alex Benchea, nevăzător, alpinist.

Cartea poate fi comandată de AICI, iar banii proveniți din încasări vor fi redirecționați integral pentru susținerea accesibilizări în favoarea persoanelor cu dizabilități.

Cei care doresc, pot susține accesibilizarea sportului pentru persoanele cu nevoi speciale și trimițând un SMS cu textul SMILE la 8845, pentru a dona astfel, 2 euro lunar pentru ca beneficiarii asociației din Satu Mare să se poată bucura de libertatea pe care le-o oferă practicarea în mod independent a unui sport.















