PERFORMANȚĂ. Vlad Mulcuțan-Chiș, sătmăreanul care a dus România pe podiumul european al simulării medicale

Echipa României a obținut medalia de argint la David Williams Euro SimCup din Barcelona, cea mai bună clasare a țării noastre în istoria acestei competiții



Într-o competiție de elită a medicinei de urgență, România a urcat pe treapta a doua a podiumului european. Printre cei care au scris această pagină de istorie se află și sătmăreanul Vlad Mulcuțan-Chiș, student în anul VI la UMF „Victor Babeș” Timișoara, colaborator al Gazetei de Nord Vest și fiul lui Florin Mulcuțan, vicepreședintele Ligii Profesioniste de Box din România. Asemenea tatălui său, Vlad dovedește că pasiunea, talentul și determinarea pot duce la performanțe de vârf.

Drumul spre finală

Echipa românească, formată din Asist. univ. dr. Dumitru Șutoi (Medic Specialist ATI, fondator și profesor la Private Medschool Lessons), dr. Maria Șutoi (Medic Rezident ATI), dr. Bogdan Alexandru Pușcaș (Medic Rezident ATI) și Vlad Mulcuțan-Chiș, a concurat la David Williams Euro SimCup, competiție de prestigiu integrată în Congresul European de Medicină de Urgență (EUSEM).

Românii au avut parte de confruntări dificile: luni s-au duelat cu echipajul din Italia, iar marți cu echipele din Taiwan (invitați speciali din Asia) și Belgia. Ei au trecut prin toate cele trei probe de simulare – prespital, spital și remote, ultima fiind o provocare unică prin gestionarea unui caz complex prin intermediul unor avatare controlate la distanță.

Argint pentru România

În urma celor trei probe, echipajul României a ajuns în finală, alături de campionii Franței – echipă formată din personal medical militar al detașamentului de pompieri maritimi.

Într-un scenariu intens de 20 de minute, cu multipli pacienți și victime ce necesitau îngrijiri imediate, românii au reușit o performanță extraordinară: au devenit vicecampioni europeni, aducând acasă medalia de argint și cea mai bună poziție obținută vreodată de România în clasamentul acestei competiții.

Declarația liderului echipei

Dr. Dumitru Șutoi, coordonatorul echipei, a subliniat valoarea acestei realizări:

“Această performanță dovedește că medicii din România au un nivel ridicat de profesionalism, pasiune, dorință și motivație. Drumul spre succes este presărat cu multă muncă și nopți nedormite iar perseverența reprezintă cheia spre atingerea tuturor obiectivelor. Pregătirea medicilor prin simulare reprezintă viitorul care poate aduce beneficii extraordinare din toate punctele de vedere, atât în rândul personalului medical cât și în rândul pacienților, în mod special. Sper ca această performanță să reprezinte o sursă solidă de motivație pentru România, care are nevoie și merită să aibă parte de un nivel ridicat de pregătire a viitoarelor generații de medici. Cu mândrie, onoare și emoție, mă bucur că am reușit să punem România în topul hărții internaționale de simulare medicală.”

Emoția unui sătmărean pe podium european

Pentru Vlad Mulcuțan-Chiș, experiența a fost mai mult decât o competiție:

“Pentru mine a fost o adevărată onoare și am simțit profundă recunoștință pentru că am avut șansa de a reprezenta Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara și România la o competiție de anvergură internațională. Pe lângă abilitățile non-tehnice pe care le-am dobândit, mă bucur că am avut șansa să cunosc oameni profesioniști, dedicați și adevărate embleme ale Medicinei de Urgență din Europa. Le mulțumesc din suflet colegilor mei de echipă alături de care am muncit și am crescut atât de armonios!”

Un drum al continuității și al moștenirii

Tânărul sătmărean dovedește că performanța se învață, dar și că se moștenește. Dacă tatăl său, Florin Mulcuțan, a urcat în ring și a urcat boxul sătmărean pe trepte înalte prin implicarea sa la nivel național, Vlad duce mai departe aceeași luptă pentru excelență, de data aceasta în domeniul medicinei.

Cu argintul european de la Viena, el arată că pasiunea și perseverența pot ridica România pe podium în cele mai exigente competiții ale lumii.