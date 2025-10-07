Peste 150 locuri de muncă vacante în Spațiul Economic European

Angajatorii din Spațiul Economic European oferă, prin intermediul rețelei EURES România, 153 locuri de muncă vacante, după cum urmează:

Germania – 50 locuri de muncă pentru: sudor MAG; electrician; lucrător ajutor la prelucrarea metalelor; operator stivuitor; lucrator în producție – procesare produse din carne.

Norvegia – 50 locuri de muncă pentru muncitor în producție – industria piscicolă.

Italia – 15 locuri de muncă pentru șofer autobuz.

Finlanda – 9 locuri de muncă pentru: montator de țevi în șantier naval; sudor TIG; sudor MIG/MAG; muncitor la demolări.

Austria – 8 locuri de muncă pentru: operator robot – placare cu laser; strungar universal; tehnician mecanic; tehnician electrician; operator CNC; mecanic auto.

Slovenia – 8 locuri de muncă pentru: finisor fațade exterioare clădiri; sudor MIG/MAG; șofer camion.

Olanda – 6 locuri de muncă pentru culegător de pere.

Polonia – 5 locuri de muncă pentru lucrător în depozit.

Irlanda – 2 locuri de muncă pentru șofer camion.

Persoanele interesate se pot adresa agenției locale Satu Mare și punctelor de lucru din Carei, Negrești Oaș, Tășnad, Ardud și Turț, și consilierului EURES din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare, str.Ion Ghica nr.36, telefon 0261/770237 și e-mail:ajofm.sm@anofm.gov.ro.