Portofel restituit de jandarmii sătmăreni, la Carei

Astăzi, 24 octombrie, în jurul orei prânzului, la sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Carei s-a prezentat un bărbat care a declarat că a găsit, în vecinătatea instituției, un portofel ce conținea o sumă de bani și acte de identitate.

La obiectiv s-a deplasat patrula de intervenție a Jandarmeriei din municipiul Carei care, în urma verificărilor efectuate, a identificat persoana aparținătoare și a procedat la restituirea portofelului, pe bază de documente.

Sincere felicitări cetățeanului pentru spiritul civic și colaborare!