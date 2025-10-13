PREVENȚIE Situație stabilă la nivelul județului Satu Mare. Prefectul Altfatter Tamás: „Siguranța cetățeanului rămâne obiectivul nostru principal”

În ședința săptămânală de lucru, instituțiile MAI au raportat o scădere a numărului de apeluri de urgență și o intensificare a acțiunilor preventive

Luni, 13 octombrie 2025, prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a convocat ședința săptămânală de lucru la care au participat subprefectul Romeo Pop și secretarul general Cosmin Dorle, alături de reprezentanții structurilor județene din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

Discuțiile au vizat analiza activităților operative din ultima săptămână și modul de gestionare a intervențiilor la nivelul județului. Conform rapoartelor prezentate, situația generală este una stabilă, fără evenimente majore care să fi afectat ordinea și siguranța publică.

Scădere constantă a apelurilor de urgență

În cadrul întâlnirii, s-a subliniat faptul că, în ultimii ani, numărul apelurilor de urgență la nivelul județului Satu Mare este în continuă scădere, ceea ce reflectă eficiența măsurilor de prevenire și creșterea nivelului de siguranță a cetățenilor.

Pentru săptămâna în curs, contextul operativ nu impune adoptarea unor măsuri speciale de ordine publică, având în vedere că principalele evenimente programate sunt meciuri de fotbal, gestionate în condiții de normalitate.

Ziua Internațională pentru Reducerea Riscului de Dezastre

Întrucât 13 octombrie marchează Ziua Internațională pentru Reducerea Riscului de Dezastre, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Someș” al județului Satu Mare au prezentat acțiunile dedicate acestei zile.

Stabilită de Organizația Națiunilor Unite, această zi are scopul de a promova cultura prevenției, siguranței și rezilienței în fața dezastrelor naturale sau provocate de om.

În perioada 11–13 octombrie 2025, ISU „Someș” desfășoară o serie de activități educative și demonstrative, sub forma evenimentului „Ziua Porților Deschise” în toate subunitățile de intervenție. Vizitatorii pot descoperi tehnica de intervenție, autospecialele, echipamentele folosite de pompieri, dar și materiale informative dedicate copiilor și tinerilor.

De asemenea, pompierii sunt prezenți în centrele comerciale din județ, unde derulează puncte de informare preventivă și demonstrații practice de prim ajutor, precum și prezentarea programului „Voluntar din pasiune” – o inițiativă prin care cetățenii pot contribui activ la misiunile de salvare.

„Educația și siguranța tinerilor sunt esențiale”

Prefectul Altfatter Tamás a subliniat importanța colaborării continue între structurile MAI și autoritățile locale pentru consolidarea climatului de siguranță publică: