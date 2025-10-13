PS Timotei Sătmăreanul a oficiat o Slujbă Arhierească la Târșolț

Duminică, 12 octombrie 2025, a 21-a după Pogorârea Sfântului Duh, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, a slujit la Parohia „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” din localitatea Târșolț, Protopopiatul Oaș, județul Satu Mare.

Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârșită în frumoasa biserică parohială, în prezența credincioșilor și a autorităților locale.

Răspunsurile la strană au fost oferite de către membrii Grupului psaltic „Sfinții Martiri Brâncoveni”, iar la momentul pricesnei a cântat doamna preoteasă Ioana Andreea Botiș.

În cuprinsul cuvântului de învățătură, PS Timotei Sătmăreanul a explicat credincioșilor prezenți pericopa evanghelică din cadrul Sfintei Liturghii, consemnată de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca (8, 5-15) și care face referire la pilda semănătorului.

După Sfânta Liturghie va fi săvârșită o slujbă de pomenire la împlinirea unui an de la trecerea la cele veșnice a părintelui Petru Costin – un preot râvnitor și pilduitor în activitatea misionară, care a trecut la Domnul la vârsta de 57 de ani, în urma unei suferințe provocată de o boală necruțătoare.