Publicul sătmărean este invitat să se alăture ediției de toamnă a evenimentului „Biblioteca Vie”

Biblioteca Județeană Satu Mare în parteneriat cu EduSparkHub şi Asociația Pro Cerc organizează o nouă ediție a evenimentului „Biblioteca Vie”. Ediția de toamnă se va desfăşura la data de 14 octombrie, cu începere de la ora 16:30, la sediul central al instituţiei, strada Iuliu Maniu nr. 2 și va aduce împreună oameni din diverse domenii, care îşi vor împărtăși experiențele de viaţă şi poveştile personale într-un cadru deschis și interactiv.

„Biblioteca Vie” este o iniţiativă menită să promoveze dialogul, înțelegerea și respectul reciproc. În loc de cărți obişnuite, participanții vor avea ocazia să „citească” persoane reale, care vor deveni „cărțile vii” ale evenimentului. Fiecare „carte vie” va reprezenta o poveste unică, o fereastră către o experiență de viaţă distinctă.

La eveniment vor participa un număr de aproximativ 20 de „cărți vii” care vor putea fi „împrumutate” de către participanți. Printre,„cărțile vii” se numără: oameni de cultură, antrepenori, artişti, specialiști în drept, psihologi, specialiști în nutriţie, design vestimentar, turism, dascăli și alți membri ai comunității sătmărene cu experiență în activități de voluntariat. Toți sunt deschişi să-şi dezvăluie în dialogul cu participanții secretele carierei lor şi provocările întâlnite pe parcurs.

Scopul acestui eveniment este acela de a favoriza dezvoltarea personală prin metode de educație nonformală, dar și încurajarea toleranței și diminuarea prejudecăţilor prin promovarea unui dialog deschis. Participanții vor avea oportunitatea de a iniția discuții directe cu,,„cărțile vii” şi de a le adresa întrebări, explorând subiecte care altfel ar putea rămâne necunoscute sau neînţelese.

Evenimentul este deschis publicului larg și nu necesită înscriere prealabilă. Vă așteptăm cu drag să participați la această experiență de neuitat și să descoperiţi poveştile extraordinare ale „cărților vii”.