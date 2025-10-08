RECICLARE Continuă campania de colectare a deșeurilor electrice și electrocasnice

Sâmbătă, 11 octombrie, locuitorii Sătmarului pot preda aparatele vechi în trei puncte din oraș

Campania de Ziua Internațională a Reciclării Deșeurilor Electrice și Electrocasnice continuă la Satu Mare. Sâmbătă, 11 octombrie, între orele 10:00 și 16:00, cetățenii sunt invitați să predea aparatele electrice și electronice vechi sau nefuncționale în trei puncte provizorii de colectare amplasate strategic în oraș.

Unde pot fi predate aparatele vechi

Punctele de colectare sunt:

Zona Micro 14 – Bulevardul Cloșca colț cu Aleea Târnavei Zona Centru – parcarea de sub podul Decebal Zona Cartier Solidarității – Piața George Călinescu

O inițiativă pentru un oraș mai curat

Campania este organizată de Primăria Municipiului Satu Mare / Szatmárnémeti, în colaborare cu operatorul autorizat The Green Project, cu susținerea OIREP Eco Positive. Prin acest demers, locuitorii sunt încurajați să contribuie la reciclarea responsabilă a echipamentelor electrice și electronice, reducând impactul asupra mediului și promovând un stil de viață sustenabil.