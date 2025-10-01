RECUNOȘTINȚĂ. Mesajul vicepreședintelui Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice

Oficialul județean a transmis seniorilor urări de sănătate și respect, subliniind rolul lor de păstrători ai tradițiilor și valorilor comunității

Cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip, a adresat un mesaj plin de prețuire și recunoștință pentru toți seniorii, evocând rolul esențial pe care aceștia îl au în transmiterea tradițiilor și în consolidarea comunităților.

„Pilonii de înțelepciune, răbdare și bunătate”

„Astăzi celebrăm oamenii care ne sunt piloni de înțelepciune, răbdare și bunătate. Vârstnicii sunt păstrătorii tradițiilor, ai amintirilor și ai valorilor care dau rădăcini generațiilor tinere”, a transmis vicepreședintele Consiliului Județean.

Respect și recunoștință pentru seniori

Cătălin Filip a subliniat importanța respectului și a recunoștinței pe care societatea trebuie să le arate vârstnicilor. „Le datorăm respect, recunoștință și dragoste pentru tot ceea ce au construit și pentru călăuzirea pe care ne-o oferă în fiecare zi”, a punctat acesta.

„La mulți ani tuturor vârstnicilor!”

Mesajul oficialului s-a încheiat cu o urare adresată tuturor seniorilor județului și nu numai: „La mulți ani tuturor vârstnicilor! Să aveți sănătate, liniște sufletească și cât mai multe momente frumoase alături de cei dragi!”.