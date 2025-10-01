RESPECT. Mircea Govor, mesaj emoționant de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice

Deputatul PSD de Satu Mare a transmis un apel la recunoștință și solidaritate față de seniorii României

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice a fost marcată și în județul nostru printr-un mesaj plin de respect și considerație, transmis de deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor. Într-o postare pe facebook în care apare alături de părinții săi, parlamentarul sătmărean a subliniat importanța pe care o au seniorii în societate, numindu-i „memoria vie a comunităților” și „pilonii de înțelepciune ai României”.

„Memoria vie a comunităților”

În cuvântul său, Mircea Govor a evidențiat rolul esențial al părinților și bunicilor, cei care, prin muncă și sacrificii, au clădit lumea în care trăim astăzi. „Ei sunt păstrătorii tradițiilor și valorilor care ne definesc identitatea”, a transmis deputatul.

Recunoștință prin fapte, nu doar prin cuvinte

Oficialul social-democrat a atras atenția că datoria societății este să ofere vârstnicilor mai mult decât promisiuni: „Trebuie să le arătăm zilnic recunoștință, grijă și sprijin, prin politici care să le asigure demnitatea și siguranța pe care o merită.”

Un mesaj de suflet pentru seniorii României

În încheiere, Mircea Govor le-a transmis tuturor vârstnicilor urarea de sănătate, liniște și respect deplin din partea generațiilor tinere. „La mulți ani, dragi seniori! Sunteți pilonii de înțelepciune ai României”, a conchis deputatul.