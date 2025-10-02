Respect pentru seniori Membrii C.A.R.P au sărbătorit “Ziua internațională a persoanelor vârstnice”

Joi, 2 octombrie 2025, echipa PSD Satu Mare a participat la evenimentul organizat de C.A.R.P. Satu Mare cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice.

Au onorat cu bucurie invitația domnului președinte Lucian Marisca și au avut ocazia să fie alături de cei care reprezintă temelia comunității noastre: vicepreședinții Consiliului Județean Satu Mare, Roxana Petca și Cătălin Filip, alături de viceprimarii municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan-Ilieș și Raul Băbțan.

Această sărbătoare este despre seniori – cei care, prin munca lor, prin sacrificii și înțelepciune, au clădit prezentul în care trăim astăzi. Ei ne oferă un exemplu de viață, de dăruire și de forță morală, pe care avem datoria să îl prețuim și să îl transmitem mai departe generațiilor tinere.

“Pentru PSD, seniorii au reprezentat dintotdeauna o prioritate – de aceea ne dorim ca ei să simtă în fiecare zi respectul, grija și recunoștința noastră.

Le transmitem tuturor seniorilor gânduri de sănătate, liniște și bucurii alături de cei dragi!

La mulți ani cu sănătate și recunoștință!” a fost mesajul social democraților sătmăreni.