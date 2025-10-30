Reținut de polițiști, pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului

La data de 29 octombrie a.c., în jurul orei 13.50, polițiștii din cadrul Secției de Poliției Rurală Tășnad, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de supraveghere și control a traficului rutier pe Drumul Județean 108P, din localitatea Babța, au oprit un autoturism, condus de un bărbat de 45 de ani, din județul Maramureș.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, fiind indicată o concentrație de 1.05 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la o unitate medicală în vederea recoltării de mostre biologice.

Față de bărbat a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumpția de nevinovăție.