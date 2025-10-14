REUȘITĂ. Seniorii digitali ai Bibliotecii Județene Satu Mare – absolvenți ai Programului HiDigital

Curs festiv cu diplome, tort și multe zâmbete

Zi de sărbătoare la Biblioteca Județeană Satu Mare, unde 20 de seniori au absolvit cu succes modulele Programului HiDigital, un proiect dedicat alfabetizării digitale și dezvoltării competențelor de utilizare a tehnologiei în rândul persoanelor de vârsta a treia.

Cursanții au fost felicitați pentru implicarea și determinarea lor, fiind recompensați cu diplome de absolvire și un tort festiv, într-o atmosferă plină de emoție și bucurie.

O comunitate care învață și se bucură împreună

Programul HiDigital, derulat la nivel național, oferă seniorilor posibilitatea de a-și îmbunătăți abilitățile digitale, de a naviga în siguranță online și de a descoperi beneficiile lumii moderne.

La Satu Mare, proiectul a fost implementat de Biblioteca Județeană prin intermediul bibliotecarilor-formatori Violeta Tarța și Robert Jager, care au primit aplauze și aprecieri pentru dedicarea și răbdarea cu care s-au implicat în activități.

„Astăzi am încheiat cu succes o nouă grupă din programul HiDigital. 🎉 A fost o perioadă plină de învățare, dar și de momente frumoase — ne-am bucurat să socializăm, să învățăm unii de la alții și să formăm o comunitate frumoasă. ❤️ Felicitări tuturor participanților pentru implicare și deschidere!”, a spus Violeta Tarța, bibliotecar formator.

Învățarea nu are vârstă

Prin intermediul acestui program, seniorii sătmăreni demonstrează că învățarea este un proces continuu și că deschiderea către nou rămâne una dintre cele mai frumoase forme de curaj.

Biblioteca Județeană Satu Mare continuă să fie un spațiu al cunoașterii, al dialogului între generații și al formării unei comunități active și moderne.