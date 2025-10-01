SĂRBĂTOARE. Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice sărbătorită la Satu Mare

Primăria municipiului Satu Mare a marcat 1 octombrie printr-un eveniment special dedicat seniorilor, desfășurat la Casa Meșteșugarilor

Într-o atmosferă caldă și plină de emoție, peste o sută de vârstnici au participat la evenimentul organizat de Primăria municipiului Satu Mare cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice. Locația aleasă, Casa Meșteșugarilor, o clădire cu o valoare arhitecturală aparte, a oferit decorul ideal pentru a celebra generațiile care au pus umărul la dezvoltarea comunității locale.

Flori, tort și aplauze

Seniorii au fost întâmpinați cu un tort festiv și cu flori oferite doamnelor, gesturi simbolice care au adus zâmbete și emoții sincere. În plus, au avut parte de programe artistice deosebite, pregătite special pentru această zi, care au transformat evenimentul într-o adevărată sărbătoare a comunității.

Mulțumiri și promisiuni

Reprezentanții administrației locale au transmis un mesaj de apreciere și respect pentru seniorii sătmăreni:

„Tuturor seniorilor le mulțumim pentru tot ceea ce au făcut pentru orașul nostru și îi asigurăm de sprijinul și suportul nostru în continuare.”

O tradiție a respectului

Evenimentul din 1 octombrie nu este doar o festivitate, ci și o reconfirmare a angajamentului Primăriei Satu Mare de a rămâne alături de vârstnici, valorizând contribuția lor la viața comunității.