More

    Sătmărean, cercetat pentru săvârșirea unei infracțiuni la regimul rutier

    La data de 16 octombrie a.c., în jurul orei 02.30, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de supraveghere și control a traficului rutier pe bulevardul Vasile Lucaciu, din municipiul Satu Mare, au oprit un autoturism, condus de un bărbat de 28 de ani, din municipiul Satu Mare.

    Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, fiind indicată o concentrație de 0.44 mg/l alcool pur în aerul expirat.

    În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

    ȘTIRI RECENT ADĂUGATE

    © Gazeta de Nord-Vest. Toate drepturile rezervate.
    Creat de Ottoweb