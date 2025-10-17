Sătmăreanca Oana Bozga-Pintea prezintă: „Festivalul Folcloric TINEREȚE”- cel mai dinamic spectacol folcloric al anului, la BT Arena Cluj-Napoca

Sărbătoarea Tinereții – un spectacol care unește generațiile în BT Arena!

Cluj-Napoca, octombrie 2025 – După edițiile de succes care au umplut mereu Piața Unirii din Cluj-Napoca, artista Oana Bozga-Pintea pregătește o nouă versiune a Festivalului Folcloric TINEREȚE. O adevărată sărbătoare a muzicii, spectacolul care unește generațiile va avea loc de această dată la BT Arena.

Publicul este invitat în data de 28 octombrie, de la ora 19:00, la o seară de neuitat, în care folclorul românesc și spiritul tineresc se întâlnesc pe aceeași scenă.

„Spectacolul TINEREȚE este rodul unei munci uriașe și al unei iubiri sincere pentru folclor. Pentru mine, nu este doar un concert, ci o mărturisire de credință în valorile noastre, în frumusețea și demnitatea cântecului românesc. La BT Arena ne vom aduna mii de suflete care simt românește.

Ediția din acest an le va depăși pe toate celelalte. Nu pot să-mi răsplătesc admiratorii decât cu respect, dragoste și oferindu-le momente trainice, pline de emoție și lumină.

Invit tinerii să acorde o șansă muzicii tradiționale, participând la acest concert în care scopul este să UNIM GENERAȚII. Actualul se va împleti frumos cu tradiția și sunt sigură că, odată ce aud asta, vor rămâne aproape de noi pe viitor.” – este mesajul artistei Oana Bozga-Pintea.

Alături de Oana, pe scena de la BT Arena vor urca artiștii: Andreea Voica, Sava Negrean Brudaşcu, Ionuț Fulea, Deți Iuga, Paula Hriscu, Ion Paladi, Nicolae Botgros, Maria si Mihai Nemeş şi alți interpreți valoroşi, alături de trupa ZDOB ȘI ZDUB, atracția serii pentru generația tânără.

Evenimentul va fi prezentat de Andreea Marin, care va aduce farmecul și eleganța ei binecunoscute pe scena spectacolului.

„Festivalul Folcloric TINEREȚE” este mai mult decât un concert – este o celebrare a identității românești, a bucuriei de a fi împreună și a tinereții care nu are vârstă!