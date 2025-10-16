Sătmăreanul Florin Gardoș, absolvent al prestigiosului program UEFA Master in Sports Management

Fostul internațional român Florin Gardoș, originar din Satu Mare, a absolvit prestigiosul program UEFA Master in Sports Management (UEFA MIP), un curs de elită dedicat foștilor fotbaliști care doresc să urmeze o carieră în managementul sportiv.

După doi ani de studii și proiecte complexe în cadrul programului, Gardoș a primit diploma UEFA, marcând un nou pas important în parcursul său profesional.

„După doi ani de muncă grea, am primit în sfârșit diploma mea UEFA Master in Sports Management. Recunoscător pentru această experiență și entuziasmat pentru ceea ce urmează”, a transmis pe rețelele de socializare, alături de o fotografie de la ceremonia de absolvire.

Programul UEFA MIP (Executive Master for International Players) este recunoscut la nivel internațional și are ca scop formarea foștilor jucători profesioniști în domenii precum administrarea cluburilor, guvernanță sportivă, marketing, strategie și finanțe.