Satu Mare organizează o nouă campanie de colectare a aparatelor electrice

Cetățenii din Satu Mare care doresc să scape de echipamentele electrice și electronice nefuncționale au la dispoziție mai multe opțiuni pentru programare: la numerele de telefon 0744 781 781 sau 0800 444 800 (apel gratuit), de luni până vineri între orele 9:00 – 17:00; online, completând formularul disponibil 24/7 pe site-ul thegreenproject.ro/comanda

O echipă specializată se va deplasa la adresa indicată de cetățeni pentru a ridica gratuit aparatele electrice predate. În acest mod, fiecare participant poate contribui simplu și rapid la protejarea mediului și la valorificarea responsabilă a deșeurilor electrice.

Campania este organizată de Primăria Municipiului Satu Mare / Szatmárnémeti, prin operatorul autorizat The Green Project, cu susținerea OIREP Eco Positive. Scopul este de a încuraja colectarea selectivă și reciclarea responsabilă, astfel încât aparatele scoase din uz să nu ajungă în natură, ci să fie valorificate în mod corect.