„Școala ta, în siguranță”: Jandarmii sătmăreni, într-un dialog cald cu elevii de la Școala Gimnazială Homoroade

Într-o dimineață luminoasă la Homorodu de Mijloc, curtea Școlii Gimnaziale Homoroade s-a transformat într-un spațiu al încrederii și al întrebărilor rostite pe șleau. Jandarmii sătmăreni au adus aici campania „Școala ta, în siguranță”, pentru a vorbi cu cei mici și cei mari despre ce înseamnă, concret, să fii în siguranță la școală și dincolo de porțile ei.

Întâlnirea a început firesc, de la situațiile simple pe care copiii le recunosc: un mesaj nepotrivit pe telefon, un coleg care insistă prea mult, un necunoscut care cere informații. Pas cu pas, exemplele s-au așezat într-un ghid al atenției: cum identificăm riscurile, cum le ocolim, când și cui cerem ajutor. Fără teorie seacă, ci prin povești din viața de zi cu zi, elevii au aflat că vigilența nu înseamnă teamă, ci grijă pentru sine și pentru cei de lângă noi.

„Curajul nu e doar pentru eroii din cărți—curaj înseamnă și să spui «nu», să ceri sprijinul unui adult, să anunți un profesor, un părinte sau un jandarm când te simți în nesiguranță”, a fost unul dintre mesajele-cheie rostite în fața clasei. Copiii au întrebat, au zâmbit, au notat: cum reacționezi la presiunea anturajului, ce faci când vezi o nedreptate, cum îți protejezi viața online ca pe o cameră doar cu invitați.

La final, discuția a atins, cu tact și pe înțelesul vârstei, tema răspunderii contravenționale și penale a minorilor. Nu pentru a speria, ci pentru a arăta limpede că fiecare faptă are urmări și că respectul față de reguli este o formă de respect față de ceilalți și față de propria libertate. Elevii au descoperit că legea nu stă departe de ei, ci le stă alături, pentru a-i ocroti și a-i învăța să aleagă binele.

„Ne dorim școli în care copiii se simt în siguranță și știu la cine să apeleze. Suntem aici, aproape de comunitate, cu răbdare și disponibilitate”, au subliniat jandarmii la încheierea întâlnirii.

Campania „Școala ta, în siguranță” își continuă drumul în județ, ducând cu ea un alfabet al prevenției: litere simple, dar esențiale—atenție, grijă, dialog, încredere. La Homorodu de Mijloc, aceste litere s-au transformat, pentru câteva ore, într-o lecție deschisă despre cum să creștem împreună, în siguranță.