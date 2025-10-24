Servicii medicale moderne la Ardud!   Noul dispensar – un pas spre atragerea medicilor la Ardud

Primăria Orașului Ardud anunță finalizarea și recepția lucrărilor de reabilitare completă a Dispensarului Medical Uman din Ardud, un proiectde mare importanță pentru întreaga comunitate locală. După trei ani de muncă susținută, acest obiectiv devine astăzi o realitate. Alături de CentrulMedical de Permanență din Ardud, Ardudul oferă oferă cetățenilor unspații moderne, primitoare și funcționale, destinate serviciilor medicale,

Prin această investiție, administrația locală își reafirmă preocupareaconstantă pentru sănătatea și bunăstarea locuitorilor. Clădirea reabilitată oferăcondiții optime pentru desfășurarea activității medicale și contribuie la crearea unui mediu atractiv pentru cadrele medicale care își vor desfășuraactivitatea aici. În perioada următoare, spațiul va fi dotat cu echipamentemoderne, astfel încât să corespundă celor mai înalte standarde de funcționare.

Primarul Orașului Ardud, Ovidiu Duma, a declarat:

„Ne bucurăm să putem încheia astăzi un proiect care a însemnat mult efort, perseverență și responsabilitate. Dispensarul modern din Ardud este o investiție pentru oameni, pentru sănătate și pentru viitor. Ne dorim ca acestloc să fie un spațiu în care cetățenii să se simtă în siguranță, iar personalulmedical să-și poată desfășura activitatea în cele mai bune condiții. Continuămsă muncim pentru ca orașul nostru să se dezvolte armonios, în toatedomeniile care contează pentru comunitate.”

Acest proiect reprezintă nu doar o investiție în infrastructură, ci și unangajament ferm al administrației locale față de oameni, față de viitorulcomunității. Dispensarul modern din Ardud devine, de astăzi, un simbol al dezvoltării, al grijii și al respectului față de cetățeni.