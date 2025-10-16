SIGURANȚĂ Noi structuri în teritoriu ale pompierilor, la Livada și Valea Vinului

Două subunități ISU vor fi înființate în județul Satu Mare, printr-o hotărâre de guvern aflată pe masa Executivului

Joi, 16 octombrie 2025, Guvernul României are pe ordinea de zi proiectul de hotărâre privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare.

Documentul reprezintă etapa finală a unui amplu demers susținut de Instituția Prefectului – Județul Satu Mare, având ca scop dezvoltarea rețelei teritoriale de intervenție a pompierilor.

Două noi subunități de pompieri în județ

Prin adoptarea hotărârii, vor fi înființate două subunități noi ale ISU „Someș” Satu Mare: una în orașul Livada, cealaltă în comuna Valea Vinului.

Amplasamentele destinate construcțiilor au fost puse la dispoziția Ministerului Afacerilor Interne prin hotărâri ale Consiliilor Locale, care au aprobat transferul imobilelor din domeniul public local în domeniul public al statului, conform prevederilor art. 293 alin. (1) din OUG nr. 57/2019.

Finanțarea proiectelor va fi asigurată prin Programul Operațional de Dezvoltare Durabilă 2021–2027 (PODD), program european dedicat investițiilor în infrastructura de intervenție și siguranță publică.

Obiectiv: reducerea timpilor de răspuns și creșterea siguranței cetățenilor

Cele două noi structuri vor contribui direct la scurtarea timpilor de reacție în cazul intervențiilor pentru incendii, accidente sau calamități naturale.

Prin această extindere, ISU „Someș” Satu Mare își consolidează capacitatea operațională, oferind sprijin rapid comunităților din zonele de est și sud ale județului.

„Este un moment important pentru sătmăreni – cele două noi subunități de pompieri au ca scop reducerea timpilor de răspuns la intervenții, ceea ce va duce la diminuarea pagubelor materiale și la sporirea șanselor de supraviețuire”, a declarat prefectul Altfatter Tamás.

Parteneriat interinstituțional pentru siguranța comunităților

Prefectul a subliniat, totodată, că aceste investiții reflectă maturitatea administrativă și colaborarea strânsă dintre autoritățile locale și Guvernul României:

„Prin asigurarea unei proximități optime a noilor subunități de pompieri, onorăm angajamentul de a reduce timpul de răspuns, transformând fiecare minut salvat într-o dovadă concretă de grijă față de comunitățile noastre. Implicarea autorităților locale demonstrează o maturitate administrativă care face posibilă dezvoltarea unei infrastructuri naționale de intervenție, esențială pentru protecția vieții și a bunurilor.”

Satu Mare, mai bine pregătit pentru urgențe

Prin aceste investiții, județul Satu Mare face un pas important în direcția modernizării și extinderii rețelei de intervenție în situații de urgență, confirmând angajamentul autorităților de a pune siguranța cetățeanului pe primul loc.