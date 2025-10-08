SIGURANȚĂ Primăria Satu Mare reamintește obligația de asigurare a locuințelor

Polița PAD – protecția esențială împotriva cutremurelor, inundațiilor și alunecărilor de teren

Primăria Municipiului Satu Mare adresează un apel locuitorilor sătmăreni să respecte prevederile Legii nr. 260/2008, care impune obligația de a încheia o asigurare obligatorie a locuinței împotriva riscurilor naturale majore: cutremure, alunecări de teren și inundații.

O obligație legală și o măsură de protecție

„Stimați sătmăreni, vă rugăm să țineți cont de faptul că aveți obligația de a încheia o asigurare obligatorie a locuinței pe care o aveți în proprietate împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor”, transmite instituția.

Asigurarea prin polița PAD reprezintă singura soluție realistă de protecție a locuințelor împotriva acestor riscuri majore și contribuie la creșterea rezilienței comunității în fața dezastrelor naturale.

Unde se pot obține informațiile complete

Pentru detalii suplimentare privind condițiile poliței PAD și modalitățile de încheiere a acesteia, cetățenii pot accesa site-ul oficial: 👉 https://www.paidromania.ro/ce-este-pad

Primăria Municipiului Satu Mare încurajează toți proprietarii de locuințe să își asigure locuințele în timp util, contribuind astfel la un oraș mai sigur și mai responsabil.