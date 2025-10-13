SOCIAL Direcția de Asistență Socială Satu Mare preia cererile pentru ajutorul la încălzirea locuinței

Termenul limită pentru depunerea solicitărilor este 20 noiembrie 2025

Începând din 13 octombrie 2025, Direcția de Asistență Socială Satu Mare a început preluarea cererilor pentru ajutorul la încălzirea locuinței și pentru suplimentul la energie, acordate pentru sezonul rece noiembrie 2025 – martie 2026.

Solicitările se pot depune până cel târziu 20 noiembrie 2025, la sediul instituției din strada Ilișești nr. 4, de luni până joi, între orele 08:30 – 15:00.

Cine poate beneficia de ajutor

Pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinței:

persoanele singure cu un venit net lunar de până la 2.053 lei ;

familiile al căror venit net lunar pe membru de familie nu depășește 1.386 lei.

Ajutorul se acordă doar pentru o singură locuință, cea aflată în proprietatea sau folosința solicitantului, la adresa de domiciliu înscrisă în actele de identitate.

Tipurile de sprijin acordate

Conform Legii nr. 226/2021, măsurile de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil includ:

Ajutorul pentru încălzirea locuinței, destinat acoperirii parțiale sau integrale a cheltuielilor cu încălzirea;

Suplimentul pentru energie, care ajută la plata consumului pentru iluminat și gătit.

Ajutorul pentru încălzire se acordă pentru un singur sistem de încălzire:

gaze naturale;

energie electrică (pentru consumatorii vulnerabili fără altă sursă de încălzire);

combustibili solizi sau petrolieri (lemne, cărbune, păcură).

Cuantumurile ajutoarelor

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă lunar, pe perioada sezonului rece (noiembrie – martie), în funcție de tipul de energie utilizată și de veniturile solicitantului:

până la 250 lei/lună pentru gaze naturale;

până la 500 lei/lună pentru energie electrică;

până la 320 lei/lună pentru combustibili solizi sau petrolieri.

Suplimentul pentru energie se acordă pe tot parcursul anului, în sumă fixă:

10 lei/lună pentru gaze naturale;

30 lei/lună pentru energie electrică (sau 70 lei/lună dacă aceasta este singura sursă de încălzire);

20 lei/lună pentru combustibili solizi/petrolieri.

Documente necesare și condiții de eligibilitate

Solicitanții trebuie să depună cererea și declarația pe propria răspundere, însoțite de actele doveditoare ale veniturilor și bunurilor deținute.

Formularele pot fi ridicate de la sediul Direcției de Asistență Socială sau descărcate de pe site-ul www.dassatumare.ro.

Nu pot beneficia de ajutor persoanele sau familiile care:

dețin alte locuințe sau spații locative în afara domiciliului;

dețin terenuri intravilane de peste 1.200 mp (urban) sau 2.500 mp (rural);

au mai mult de un autoturism ori un vehicul mai nou de 10 ani;

au depozite bancare care depășesc de trei ori câștigul salarial mediu brut (în 2025, peste 25.860 lei).

Plata ajutorului

Pentru gaze naturale și energie electrică, valoarea ajutorului și a suplimentului pentru energie va fi scăzută direct din facturile emise de furnizori.

Pentru combustibili solizi/petrolieri, ajutorul se va plăti direct titularului, într-o singură tranșă pentru tot sezonul rece, iar suplimentul aferent se va achita lunar.

Informații suplimentare

Pentru detalii, cetățenii se pot adresa Serviciului Beneficii Sociale și Persoane cu Dizabilități din cadrul Direcției de Asistență Socială Satu Mare sau pot apela numărul de telefon 0261 714 195.

Reprezentanții instituției recomandă cetățenilor să depune cererile cât mai curând, pentru a beneficia de sprijinul integral pe durata întregului sezon rece 2025–2026.