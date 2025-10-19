Spectacolul „Piatră-Hârtie-Foarfecă” aduce lumea culiselor teatrului pe scena sătmăreană

Miercuri, 29 octombrie 2025, de la ora 19:00, la Sala Studio, publicul sătmărean este invitat să participe la o experiență teatrală inedită. Centrul de Creație Maidan din Cluj-Napoca prezintă spectacolul „Piatră-Hârtie-Foarfecă”, o producție semnată de Diana Aldea, care propune o incursiune fascinantă în culisele vieții de actor.

Regia este realizată de Diana Aldea, cu Ingrid Neacșu ca asistent de regie, iar dramaturgia poartă semnătura Dianei Aldea și a lui Adrian Teleșpan. Muzica este compusă de Paul Tonca, scenografia este semnată de Filip Odangiu și Diana Aldea, iar designul de lumini de Cătălin Florea. Partea tehnică este asigurată de Alexandru Condurat.

În distribuție îi regăsim pe Sinkó Ferenc, Codruța Bonta, Paul Tonca și Filip Odangiu – actori cunoscuți pentru prezența lor scenică intensă și autentică.

Spectacolul „Piatră-Hârtie-Foarfecă” deschide pentru public o zonă rar accesibilă: viața nevăzută din spatele cortinei, cu emoțiile, tensiunile și pasiunile care definesc lumea teatrului. Povestea urmărește o trupă aflată la repetiția generală a unui spectacol, chiar înainte de premieră. Totul se schimbă brusc când actrița principală face un anunț neașteptat, declanșând o serie de întâmplări care transformă repetiția într-un amestec de comedie și dramă.

Spectacolul are o durată de 1 oră și 20 de minute, fără pauză, și este recomandat publicului cu vârsta peste 14 ani.